НСИ: Туристическите пътувания на българите са нараснали с 1,5 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Туристически пътувания са реализирали 1,1 млн. български граждани през четвъртото тримесечие на 2025 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Преобладаващата част от тях - 67,2 на сто, са пътували само в страната, 28,2 процента - само в чужбина, а 4,6 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. броят на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години нараства с 1,5 на сто.

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години – 38,7 на сто от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (78,2 на сто) е при хората на възраст 65 и повече години. Делът на избралите чужбина на възраст 25 - 44 години (31,2 процента от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи, съобщава БТА.

Най-много туристически пътувания както в страната (51,1 на сто), така и в чужбина (66,3 процента), са били с цел почивка и екскурзия.

Като самостоятелни са били регистрирани 1,3 млн., или 86,8 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация през туроператор в страната е 94,7 процента, а на тези в чужбина - 62,1 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна – 35,2 и 32,3 на сто. Средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 315,17 лв. в страната и 741,21 лв. в чужбина. Същевременно разходите за професионално пътуване са средно 268,52 лв. в страната и 1241,67 лв. в чужбина.

БТА припомня, че според данните на НСИ пътуванията на българите в чужбина през 2025 г. се увеличават с 6,3 на сто на годишна база, а посещенията на чужденци у нас - с 2,7 на сто.