СЕМ изпрати в Административния съд София-област преписката за избор на шеф на БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) е изпратил в указания срок административната преписка по Решение № РД-05-5 от 20 февруари 2026 г. за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), съобщиха от регулатора.

Документите са изпратени до 12:00 часа днес съгласно разпореждане № 420 от 23 февруари на съдия Велислава Кипрова от Административен съд София-област – II състав. От СЕМ посочват, че поради големия обем на преписката, започнала с Решение № РД-05-70 от 15 юли 2025 г., с което е открита новата процедура за избор на генерален директор на БНТ, както и предвид множеството съпътстващи актове и сложния фактически състав, материалите са изпратени по законоустановения ред чрез „Български пощи“ ЕАД, съобщава БТА.

От СЕМ отбелязват, че ще следят с внимание развитието на съдебното производство по искането за спиране на предварителното изпълнение на решението за избор на Милена Милотинова за генерален директор. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона – чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

В позицията си СЕМ посочва, че са изложени подробни мотиви защо евентуално спиране на изпълнението би довело до значими и трудно поправими вреди за БНТ при наличие на редовно избран генерален директор. Съветът отбелязва още, че по отношение на кандидата Емил Кошлуков е налице невъзможност за възстановяване или продължаване на изпълнението на длъжността близо седем години след избора му, от който черпи права.

Към преписката е приложено и искане от Милена Милотинова да бъде конституирана като заинтересована страна. То е постъпило в СЕМ на 24 февруари, като е входирано в Административен съд София-област на 23 февруари.

Вчера, 23 февруари, председателят на Съвета за електронни медии д-р Симона Велева подаде искане в Административен съд – София-област за продължаване на срока за представяне на административната преписка по жалба на Емил Кошлуков срещу решение на СЕМ от 20 февруари, с което Милена Милотинова е избрана за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

На 20 февруари в Административен съд София - област е постъпила жалба от Емил Кошлуков, досегашния генерален директор на БНТ, срещу решение на Съвета за електронни медии (СЕМ), с което Милена Милотинова е избрана за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). В жалбата е инкорпорирано искане за спиране на изпълнението на обжалваното решение. По жалбата е образувано дело и на случаен принцип е определен докладчик от състава на съда.

През ноември миналата година Административен съд София - област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административния съд София - област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.

На заседание на 18 февруари членовете на СЕМ прие решение да продължи процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. Още същия ден допуснаха всички кандидати до втория етап - разглеждане на концепциите и документите на кандидатите. Те взеха решение следващият етап - изслушване, да бъде на 19 февруари, а на 20 февруари да бъде обявен избраният кандидат. Регулаторът избра с три гласа „за“ Милена Милотинова. За нея гласовете си дадоха членовете на СЕМ Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят Симона Велева. На 23 февруари членовете на регулатора единодушно утвърдиха новия Управителен съвет на БНТ, предложен от Милена Милотинова.

