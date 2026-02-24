Украйна съобщи, че продължава да внася електроенергия от съседни страни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна продължава да внася електроенергия от съседните страни, съобщи днес операторът на електропреносната система „Укренерго“, цитиран от Ройтерс и БТА.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви вчера, че словашкият енергиен оператор ще отказва украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възстановено подаването на петрол по тръбопровода „Дружба“, който преминава от Русия през Украйна до Централна Европа.

Словакия и Унгария не получават руския петрол по „Дружба“ след повредата на тръбопровода миналия месец и обвиняват Украйна за продължителното прекъсване.

„Електроенергия се внася от всички страни от ЕС, съседни на Украйна и Молдова, в съответствие с резултатите от търговете за разпределение на наличния междусистемен капацитет“, съобщи „Укренерго“ в „Телеграм“.

Данните от словашкия системен оператор също показват, че преносът на електроенергия към Украйна продължава.

„Укренерго“ посочи вчера, че отказ на Словакия за аварийни доставки на електроенергия при поискване няма да има практически ефект. Компанията уточни, че Украйна за последно е поискала аварийни доставки от Словакия преди повече от месец и то в малки количества.

Украйна, чиито електроцентрали са силно повредени от руските бомбардировки, може да получава електроенергия от страните от ЕС чрез търговски договори или под формата на аварийна помощ, обикновено в относително малки количества за кратки периоди от време.

Според консултантската компания „ЕксПо“ (ExPro) търговските доставки от Словакия и Унгария се равняват на 70 процента от общия внос на електроенергия в Украйна.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски дрон е ударил съоръжения по нефтопровода в западната част на Украйна.

Словакия обяви, че няма информация за размера на щетите. Словашкият министър на икономиката заяви вчера, че операторът на тръбопроводната система "Транспетрол" (Transpetrol) е бил информиран, без допълнителни обяснения, че доставките на петрол по тръбопровода „Дружба” ще бъдат възобновени на 25 февруари.