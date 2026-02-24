Унгарски министър: Петролопроводът „Дружба“ функционира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петролопроводът „Дружба“ функционира от средата на февруари, но Украйна не е възстановила доставките по него по политически причини, заяви днес унгарският министър на европейските въпроси Янош Бока, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Министърът заяви преди срещата с колегите си от Европейския съюз в Брюксел, че нежеланието на Украйна е в разрез с споразумението за присъединяването ѝ към ЕС.

Министърът призова ЕС да подкрепи Унгария и Словакия „в интерес на прилагането на европейското право и международните задължения“. Той допълни, че унгарското правителство може да откаже подкрепа на проукраински решения преди възстановяването на доставките на петрол по „Дружба“.

Бока изрази съжаление, че „институциите на ЕС и Европейската комисия дадоха ясно да се разбере, че няма да упражнят натиск спрямо Украйна за подновяване на доставките“, докато „натискът спрямо Унгария продължава във връзка със седемгодишния бюджет, който цели предоставянето на помощ за Украйна“.

„Украйна използва енергетиката като оръжие по политически причини, намесвайки се в предизборната кампания в Унгария, за да всее несигурност и хаос и за да помогне на партия ТИСА да дойде на власт“, смята Бока.

„Унгария няма да отстъпи на натиска нито на Украйна, нито на европейските институции“, допълни министърът, цитиран от БТА.