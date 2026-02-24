Зимните месеци, какъвто е и февруари, често ни поставят пред изпитанието да балансираме между по-високите битови разходи и желанието да осигурим най-доброто за всички вкъщи. В такива моменти пазаруването с предварителен план се доказва като ценно умение, но истината е, че да пазаруваш умно е подходящо и смислено решение по всяко време. Това не е просто реакция на сезона, а дългосрочна нагласа – да правиш информиран избор, който съчетава високо качество с разумна цена, за да остават повече средства за нещата, които носят радост на семейството.

В отговор на тези нужди, Lidl предлага различни инструменти за умно пазаруване – от месечни намаления на базови продукти до разнообразни седмични и уикенд предложения, както и специални оферти в приложението Lidl Plus.

Изгодни цени през целия месец

Дългосрочното планиране е най-добрият начин да се чувстваме финансово сигурни. Тази сигурност се усеща най-силно при подготовката на семейното меню, където качеството и добрата цена трябва да вървят ръка за ръка.

Тези, които предпочитат домашно приготвената храна, през февруари в Lidl по-изгодно могат да намерят месо за готвене от младо телешко с гаранция за качество от SGS (400 г) на цена от 5.77 € (11.29 лв.), българско бяло саламурено сирене от краве мляко „Родна стряха“ (400 г), намалено на 3.59 € (7.02 лв.), и немско краве масло Pilos (100 г) за 1.09 € (2.13 лв.) Комбинацията от точени кори (500 г) за 1.09 € (2.13 лв.) и кисело мляко “Родна стряха” XXL (500 г) за 1.09 € (2.13 лв.) пък е перфектен избор за пухкава и ароматна баница в съботното или неделното утро.

В натоварените делнични дни, когато времето не стига и ни трябва бързо и вкусно, но и качествено решение за вечеря, най-удобно е да заложим на различни видове готова лазаня Chef Select (400 г), намалена от 3.06 € (5.98 лв.) на 2.55 € (4.99 лв.), 500 г. пене или фузили за скромните 0.49 € (0.96 лв.) и маслинова паста (180 г) за 0.97 € (1.90 лв.) вместо за 1.12 € (2.19 лв.).

За най-малките членове на семейството през февруари ритейлърът предлага различни видове Био меню за деца на собствената си марка Lupilu (250 г), намалено от 1.41 € (2.76 лв.) на 1.22 € (2.39 лв.). А специално за четириногите любимци, за които в Lidl има множество разнообразни и висококачествени храни, сред изгодните предложения са пастет за кучета (150 г) само за 0.51 € (1.00 лв.) и суха храна за котки (2 кг) за 3.83 € (7.49 лв.).

Всички знаем, че обичайно списъкът за пазаруване не се изчерпва само с хранителните продукти. Понякога той включва и продукти за дома като течен перилен препарат FORMIL (2.2 л), който в магазините на веригата в момента е намален на 3.98 € (7.78 лв.) от 4.60 € (9.00 лв.), препарат за почистване на под W5 (1 л) за 1.17 € (2.29 лв.), паста за зъби Dentalux (125 мл) за 0.61 € (1.19 лв.) и душ гел CIEN (400 мл) на цена 1.12 € (2.19 лв.).

Бюджетни предложения за седмицата

Тази седмица за протеина в семейното меню можем да се погрижим с по-изгодно пилешко мляно месо (500 г), 100% от бутче и филе, което е на топ цена от 2.04 € (3.99 лв.).

Към списъка с продукти може да добавим и свежи плодове и зеленчуци. От 23 февруари до 1 март краставиците в Lidl са намалени с 29% и струват 2.69 € (5.26 лв.) за кг, цената на ранното зеле пада с 35% на 1.02 € (1.99 лв.) за кг, а патладжанът е с 31% надолу - 2.99 € (5.85 лв.) за кг. От четвъртък до неделя българските четкани картофи са с 56% намаление за 0.35 € (0.68 лв.) за кг, а червените ябълки са на цена от 0.76 € (1.49 лв.) за кг.

В същия период имаме възможността да се насладим на традиционни български вкусове от „Родна стряха“ със зимни предложения и мезета на отлични цени. Сред тях са Панагюрска луканка XXL (300 г) с 36% по-евтино на цена от 5.11 € (9.99 лв.), нарязан бабек (150 г) с намаление от 36% за 2.55 € (4.99 лв.) и странджански дядо на топ цена от 3.57 € (6.98 лв.)

Любимите родни класики идват в още по-щедри XXL опаковки от четвъртък (26.02) до неделя (01.03), като продуктите от „Родна стряха“ включват гюбек XXL (1 кг) за 9.20 € (17.99 лв.) и едросмляна лютеница XXL (700 г) за 3.99 € (7.80 лв.). Зимното меню се допълва перфектно от зелен фасул XXL (520 г) за 1.53 € (2.99 лв.), добруджански бял боб XXL за 1.02 € (1.99 лв.), гювеч 1.19 € (2.33 лв.) и пукани люти чушки за 1.09 € (2.13 лв.).

Специални оферти в Lidl Plus

За още по-голяма оптимизация на бюджета можем да разчитаме на специалните предложения в приложението Lidl Plus, които обхващат продукти от различни категории – от хранителни стоки до екипировка и находки за любимите ни хобита.

През седмицата баницата със сирене и спанак (120 г) е на половин цена за 0.43 € (0.84 лв.), селското хлебче (80 г) струва 0.20 € (0.39 лв.). За любителите на зимните специалитети, приложението предлага наденица с праз и свински сърца (640 г) за 3.06 € (5.98 лв.), както и основни продукти като леща (500 г) за 0.97 € (1.90 лв.) и бял ориз (1 кг) на „Родна стряха“ за 1.32 € (2.58 лв.).

За финал на седмицата, в рамките на „Супер уикенд“, Lidl Plus е подготвил още по-големи отстъпки. Можем да спретнем неделно меню със свински джолан, намален с 38% на цена 2.99 € (5.85 лв.) за кг, и да го гарнираме с пресен български бейби спанак (125 г), който ще е на половин цена – 0.75 € (1.47 лв.).

Lidl Plus винаги изненадва с интересни оферти и тази седмица не прави изключение. За последните дни, подходящи да се посветим на обичаните зимни спортове, можем да се оборудваме с множество спортни дрехи и аксесоари, които само с едно маркиране на Lidl Plus на касата ще закупим с 25% намаление. Между тях са термоклин и термоблуза за нея или него, дамски и мъжки термочорапи и ръкавици, грейка за ръце, ски очила и други. От Lidl са помислили и за малките скиори и сноубордисти с разнообразна детска екипировка, която се предлага със същото намаление в Lidl Plus.

В случай че все още не сте си изтеглили приложението Lidl Plus, сега е отлична възможност да го направите от https://www.lidl.bg/c/lidl-plus/s10021179

Умното пазаруване ни позволява да изпратим спокойто изтичащата зима и да посрещнем пролетта с увереност и добре разпределен бюджет.

