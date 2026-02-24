Роботакситата на Tesla в Тексас катастрофират 4 пъти по-често от кола с човек шофьор

Роботизирани таксита на Tesla, чиито редици би трябвало да са нараснали до стотици досега, всъщност са много по-лоши от тези с човек шофьор в щата Тексас, сочат данните на компанията.

Собственото проучване на компанията посочва, че средностатистическият шофьор има лек инцидент веднъж на всеки 229 000 мили, независимо дали е виновен или не, и претърпява сериозен сблъсък на всеки 699 000 мили. Според данни на NHTSA, средностатистическият шофьор има пътен инцидент, който изисква обаждане на полицията, приблизително на всеки 500 000 мили, съобщава автомобилният сайт auto-press.

Междувременно, съобщава Electrek, „автономният" автопарк от 43 автомобила на Tesla в Остин, Тексас, е регистрирал приблизително 800 000 мили от пускането си преди осем месеца и през това време е докладвал четиринадесет отделни инцидента с катастрофи. Това се равнява средно на сблъсък на всеки 57 000 мили, или точно 4,018 пъти по-често от автомобилите, управлявани от хора.