Със супергеройската стойка наистина побеждавате

За да сте убедителни, владейте тялото си - то е издайник. А събеседниците дават приоритет на физическите сигнали

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Дойде вашият ред да представите отчета за важната задача, която успешно свършихте. Излязохте с бърза крачка пред шефовете и колегите. Започнахте скорострелно да говорите, нали отлично се бяхте подготвили. И изненада - не запленихте аудиторията, тя нейде отегчено зяпаше. А си мислехте, че излъчвате ентусиазъм, компетентност, самоувереност.

Ами не сте овладели тялото си и се е показало твърде развълнувано. Специалистите по комуникация подчертават никога да не забравяте факта, че то е голям предател и може да казва повече от думите.

"Когато предаваме информация, се водят два разговора. Първият е с думите, които използваме. Вторият се промъква чрез несъзнателното поведение в нашия глас и език на тялото. Когато двата разговора не са в съответствие, слушателят винаги дава приоритет на физическите сигнали. Това несъответствие задейства механизма на мозъка за откриване на измамници, който подсъзнателно подтиква другите да поставят под въпрос нашата почтеност", обяснява Жаклин Фарингтън, автор на "Неочевидно ръководство за по-добри презентации".

"Отидох на среща, чувствах се неподготвен и тялото ми веднага ме издаде. Още преди да си отворя устата, всички знаеха. Езикът на тялото съобщава ясно какво е състоянието на нашия ум. Увереността е повече от психическо състояние. Това е физическо състояние – такова, което проектираме чрез действията си", казва Питър Иконъми, автор на бестселъра "Мениджмънт за начинаещи".

Но нещата работят и в обратен ред. Сиреч, когато ви липсва увереност, може да опитате да си я вдъхнете, като излъжете мозъка си чрез тялото.

Според Иконъми бързо ще промените начина, по който се чувствате, като коригирате това, което тялото ви прави в този момент. Мозъкът постоянно следи вашата стойка, темпо и движение. Ако ги промените, ще промените и вътрешното си състояние.

"Усмихвайте се дори когато не ви се иска. Това звучи твърде просто, но работи. Усмивката гони напрежението, което лицето ви излъчва, и изпраща тихо послание до мозъка, че нещата са под контрол", уверява Иконъми.

Вторият му съвет е никога да не се прегърбвате. "Изпъването на раменете, дори малко, сигнализира за готовност. Не само за другите хора, а и за вашия мозък", отбелязва той.

Още по-далеч стига Ейми Къди, психолог от Харвард - тя препоръчва в решителен момент да си вдъхвате самоувереност с т.нар. поза на супергерой. Това е стойка с изправен гръб, издърпани назад рамене, леко повдигната брадичка, крака, разтворени на ширината на ханша. "Като се задържите в тази поза поне две минути, дишайки дълбоко и ритмично, започвате да чувствате прилив на сила, енергия и увереност", обещава психоложката.

Трик да постига илюзия за увереност е човек да изглежда колко може по-висок. "Като стоите или поне седите изправени, вие проектирате по-висока версия на себе си и показвате готовност да отговаряте. Ако сте свити и прегърбени, изглеждате несигурни и другите така ви възприемат, каквото и да казвате - изтъкват специалистите. - Щом имате избор да седите или да стоите прави, винаги избирайте да говорите прави. Това ви придава допълнителен авторитет."

Иконъми добавя да не ръкомахате: "Оставяйте ръцете си неподвижни. Енергията изтича от ръцете ви изключително скоростно, независимо дали си играете с химикалка, телефон, ръкави или каквото и да е друго".

С постоянно жестикулиране внушавате на другите представата, че сте нервни, объркани, неподготвени.

Особено внимавайте, ако имате някакви тикове - например да въртите кичур от косата си, като се смущавате или се колебаете. И на мозъка си сигнал за неувереност давате, и другите хора така го разчитат.

Изглежда грешка сте направили, когато енергично сте се втурнали да излезете пред шефовете и колегите. "Движете се по-бавно. Ако бързате, всичко в тялото ви носи чувство за неотложност. Забавянето изпраща на нервната ви система съобщение, че няма непосредствена заплаха. Това се превръща в чувство на спокойствие, което се проявява в гласа ви. Правете паузи, за да си поемете дъх. Става въпрос за едно вдишване, а не театрална пауза – достатъчно време, за да се стегнете. Това стабилизира гласа ви", изтъква Иконъми.

"Изпращате сигнали чрез целия начин, по който говорите и се държите. Когато се навеждате към хората и ги гледате в очите с израз на интерес, ви възприемат като човек, който иска да се ангажира с другите. Не си позволявайте език на тялото, който ви затваря. Избягването на зрителен контакт и нацупената физиономия изпращат посланието, че всъщност не искате да общувате", обобщава когнитивният психолог Арт Маркман, автор на книгата "Умното мислене".

Какво е емоционално изтичане и кой е вредният квартет

Според Жаклин Фарингтън "комуникацията е холистично начинание – думите, тонът и жестовете ви трябва да са в съответствие, за да предадат вашето послание".

Тя нарича емоционално изтичане, когато неволни ваши емоции нарушат посланието, което искате да предадете.

"Телата ни изпитват и изразяват емоции много преди да постигнем когнитивна осъзнатост. Ако комуникацията предизвика безпокойство, разочарование, гняв, някаква силна емоция у вас, несъзнателно демонстрирате това чувство. А емоционалните изтичания имат двоен недостатък. Несъзнаването или отричането на емоция сигнализира на другите, че не контролирате напълно чувствата си или ситуацията. Хората не само се чувстват несигурни, общувайки с вас, но започват да се съмняват в компетентността ви", твърди Фарингтън.

Експертката добавя, че е от решаващо значение да управлявате тези изтичания.

Първо, преди да предоставите важна информация пред аудитория, направете анализ на чувствата си по темата. Решете кои искате открито да комуникирате, за да подсилите посланието си и да се свържете със събеседниците. След това идентифицирайте потенциални фактори, които могат да предизвикат нежелани емоции у вас. Например как ще се справите с враждебни въпроси или апатия.

Така изграждате своето емоционално осъзнаване и ясно намерение как ще се свържете с вашите слушатели, за да спечелите доверие.

През цялото време внимавайте за езика на тялото си и не допускайте емоционално изтичане. Има "квартет", който е особено вреден. "Изследванията идентифицират специфичен набор от невербални поведения - накланяне, кръстосване на ръце, докосване на лицето, нервно движение с ръце, които като се комбинират, предизвикват подозрение и значително подкопават доверието. Дори когато робот проявяваше тази група от поведения, хората бяха склонни да не вярват на робота", посочва Жаклин Фарингън.

Постарайте се да се преборите с лошия език на тялото, винаги съзнателно и преднамерено използвайте сигнали, които укрепват самоувереността ви и чувството за контрол, а това ще ви прави по-магнетични и ще кара другите да ви се доверяват.

