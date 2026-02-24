Най-високи дялове на вноса чрез търговско присъствие в ЕС през 2024 г. са регистрирани у нас

Европейският съюз е внесъл услуги на стойност 3,471 трилиона евро от страни извън блока през 2024 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес на сайта й.

Повечето от услугите (58,9 на сто или 2,044 трилиона евро) са внесени чрез търговско присъствие в отчитащата страна (начин 3) - от доставчик на услуги от дадена държава чрез търговско присъствие на територията на друга държава. Трансграничните доставки (начин 1) са 31,3 на сто от вноса (1,087 трилиона евро), потреблението в чужбина (начин 2) - 6,6 на сто (229 милиарда евро), а присъствието на физически лица (начин 4) - 3,2 на сто (111 милиарда евро).

В 22 страни от ЕС по-голямата част от вноса на услуги е осъществен чрез търговско присъствие на тяхната територия (начин 3) - от доставчик на услуги от държава чрез търговско присъствие на територията на друга държава. Най-високи дялове на вноса чрез търговско присъствие през 2024 г. са регистрирани в България (81,7 на сто), Унгария (78,1 на сто) и Испания (74,5 на сто).

Трансграничните доставки (начин 1) са били основният начин за внос в Гърция (68,8 на сто), като Кипър (43,8 на сто), Швеция (37,7 на сто) и Дания (37,4 на сто) също отчитат високи дялове, пише БТА.

Потреблението в чужбина (начин 2) - на територията на дадена държава за потребител на услуги от друга държава - играе значителна роля в Дания (22,3 на сто от вноса). Франция (12,1 на сто), Литва (10,8 на сто), Хърватия (10,4 на сто) и Италия (10,3 на сто) също отчитат значителни дялове. За другите страни от ЕС то е по-малко от 10 на сто от общия внос.

Присъствието на физически лица (начин 4) - от доставчик на услуги от друга страна чрез присъствието на физически лица, които са нейни граждани, на територията на друга държава - е най-силно изразено в Кипър и Дания (по 7,3 на сто във всяка) и Белгия (5,4 на сто).