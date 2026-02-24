"Лукойл" съди Румъния след оттеглянето си от проекта "Тридент" в Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Компанията Лукойл Овърсийс Аташ (Lukoil Overseas Atash BV), дъщерно дружество на руската компания Лукойл, даде на съд румънската държава, позовавайки се на форсмажорни обстоятелства, след като се оттегли от офшорния проект за природен газ "Тридент" в Черно море, съобщава Аджерпрес.

Искът е подаден в Букурещкия съд и има като предмет "установяване на съществуването на форсмажорно обстоятелство", а ответници са румънската държавна компания Ромгаз (Romgaz) и Националната агенция за минерални ресурси чрез Главната дирекция за петролни и газови концесии.

На 11 февруари Министерството на енергетиката препоръча налагане на мярката "разширен надзор" върху дружествата, притежавани в Румъния от групата Лукойл, напомня агенцията, цитирана от БТА.

Юридическият ход идва, след като Лукойл обяви, че се оттегля от офшорния проект за природен газ "Тридент" в Черно море.

Базираният в Амстердам, Нидерлания, филиал Лукойл Овърсийс Аташ и Националната компания за природен газ Ромгаз бяха в съдружие в периметъра "Тридент", като Лукойл беше в качеството на оператор и мажоритарен акционер с 88 процента, а румънската държава участваше чрез Ромгаз с 12 процента от акциите, отбелязва изданието Економедия.

Изданието коментира, че този ход на Лукойл идва веднага след като правителството на Румъния наложи режим на разширено наблюдение над дейността на руската група в страната, целящ да предотврати изтичане на капитал към Москва или към други контролирани от руснаците фирми.

Румънската държава смята присъствието на Лукойл в периметъра "Тридент" за "стратегическа уязвимост", тъй като зависимостта от руски оператор в един проект, касаещ националната сигурност, блокира диверсификацията на източниците на доставка, посочва още Економедия.

Според изданието завеждането на дело е опит на Лукойл да се оттегли от един стратегически проект, без да плаща големи обезщетения и лихви.

Съдебният спор може да доведе до прекратяване на концесията, което би дало на Румъния теоретичен шанс да си върне контрола над периметъра, но същевременно процесът излага Ромгаз и румънската държава на съществени юридически и оперативни рискове, коментира още икономическото издание.

Според телевизия Диджи 24 има три основни сценария за бъдещето на проекта "Тридент": дългосрочен блокаж на проекта, трансфер на участието на Лукойл към западен или регионален инвеститор или укрепване на националната роля чрез Ромгаз, която може да стане основен оператор. Според медията най-вероятне е вторият сценарий.

Решението на Лукойл е тясно свързано с международните геополитически развития, отбелязва още телевизията, като напомня, че на 28 февруари изтича дерогацията, дадена от Съединените щати за продажбата на международните активи на руската група.

Проектът "Тридент", макар и по-малко напреднал от "Нептун Дийп", представлява един от потенциалните компоненти на енергийната сигурност на Румъния и Европа и има съществена роля в един регион, който се опитва да намали енергийната си зависимост от вноса на природен газ, коментира Диджи 24.

Залежите на природен газ в периметъра "Тридент" се оценяват на над 30 милиарда кубически метра и се предполага, че това може да е второто по големина находище (след "Нептун Дийп" с около 100 милиарда кубически метра - бел.ред,) в изключителната икономическа зона на Румъния, пише онлайн изданието на в. "Адевърул".

Румънската редакция на "Свободна Европа" отбелязва, че наложените на Лукойл международни санкции изглежда са провокирали изтеглянето на компанията от проекта.

В Румъния Лукойл притежава рафинерията Петротел (Petrotel) с капацитет 48 600 барела дневно – третата по големина в страната, както и около 300 бензиностанции. Рафинерията, която в момента е затворена за поддръжка, осигурява близо една четвърт от горивата на румънския пазар.