Георги Клисурски: Финансовото състояние на страната е стабилно

Много е важно да не се спекулира относно финансовото състояние на държавата от хора на моята позиция. Към момента то е стабилно и няма рискове. Има 8 млрд. евро във Фискалния резерв, така че сме стабилни.

Това коментира в предаването "Лице в лице" по БиТиВи служебният финансов министър Георги Клисурски.

По думите му през 2026 г. има две големи предизвикателства пред публичните финанси. Първо - нямаме приет бюджет за тази година и поне в следващите два месеца няма да имаме. Вторият рисков фактор е по линия на приходите - предстоят четвъртото и петото плащане по ПВУ, които трябва да дойдат у нас през 2026 г., но те зависят от реформи, и ако има неприети 2 млрд. евро са под риск за държавната хазна", каза той.

"За 2025 г. изпълнението на приходи е било на 90%, сравнително добър процент на изпълнение. Много е важно за 2026 г. приходната прогноза да бъде направена по адекватен начин.", смята Клисурски. 900 млн. евро бил дефицит към февруари.

Той потвърди, че утре ще бъде внесен вторият удължителен закон в Министерския съвет, веднага след това проектът ще бъде входиран и в Народното събрание. "Най-важното нещо, което предлагаме, е да не важи до 31 март, а да приемането на редовния бюджет. Призовавам народните представители преди да излязат в предизборна кампания да го приемат. Не мисля, че има нещо иновативно или противоречиво, за да не се приеме", обясни той.

Клисурски каза и, че по отношение на проектите за общините, ще дадат възможност да разходват средства не само колкото през миналата година, а да ползват и приходите от местни данъци и такси, защото това е едно облекчение. "Виждаме, че много от проектите по инвестиционната програма бяха забавени. Искаме да направим така че всички общини, които отговорят на критериите да си получат парите. В удължителния закон има заделен ресурс от 900 млн. лв. или 460 млн. евро. От тях има 200 млн. евро одобрени от регионалното министерство, чакаме ББР да ги разплати, това ще гледаме да се случи още следваща седмица. Искаме целият ресурс, където знаем, че няма проблеми при проектите и са изпълнени, тези средства да стигнат при общините. При положение, че средствата ги има е грехота да не се разплатят", обясни служебният финансов министър.

Великденски добави за пенсионерите ще се решава тепърва дали да има и колко. Зависело от финансовото състояние на държавата в края на март и началото на април.

Относно парите за служители на градския транспорт, Клисурски припомни, че на последното заседание на кабинета "Желязков" били отпуснати 7,7 евро. "Тези средства и през тази година са осигурени от правителството. Но финансовият въпрос за транспорта, трябва да се реши чрез държавния бюджет, да си заложи по-висока субсидия от държавата. Дружествата отговорни за градския транспорт е много важно също да контролират своите разходи и така да провеждат обществените си поръчки, така че всеки евроцент на данъкоплатеца да бъде използван по предназначение", коментира още служебният финансов министър.

По отношение на смени в ръководството на министерството той припомни, че всички зам.-министри били освободени от бившият премиер Росен Желязков. "Така че при мен от трима зам.-министри, възстановихме един - Методи Методиев. Той е експерт от дълги години, така че това е знак за приемственост и добре свършена работа. В момента правим анализ на работата на агенциите и след това, ако има нужда и видим, че резултатите не са ниво, ще предприемем действия по смяна на служители", обясни той.

На въпроса защо е приел този пост Клисурски бе категоричен: "От чувство за дълг към България". "Не е лесно да се приеме такава позиция, доста се замислих, но когато бъдещият премиер те помоли настойчиво и ти каже, че разчита на теб, на твоята експертиза и знания, реших да се отзова", каза той.