Край на голямото харчене - продажбите на нови коли с антирекорд от 19,5% спад (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Здравото харчене в края на миналата година преди въвеждане на еврото явно е приключило поне що се отнася до големите покупки.

След рекордните продажби на нови леки коли в България през миналата година през януари е отчетен и антирекорд - спад от 19,5%. Това сочи статистиката на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА).

У нас през януари 2026 г. са регистрирани 3218 автомобила при 3995 година по-рано. Делът на бензиновите коли през миналия месец е 73,9 на сто, на дизеловите - 12,5 на сто, на хибридните - 6,3 на сто, на изцяло електрическите с батерии - 5,7 на сто, и на плъгин хибридите - 1,4%.

Регистрациите на нови автомобили в ЕС са намалели с 3,9 на сто

на годишна база през януари след шест месеца на непрекъснат растеж. През януари 2026 г. са регистрирани 154 230 нови електрически автомобила и заемат дял от 19,3 на сто от пазара на ЕС.

За сравнение, през миналата година само на лизинг у нас са били купени автомобили за 633,8 млн. лв. Сумата е с почти 20% по-голяма от похарчените пари през 2024-а. Така към края на декември общо за коли на изплащане са дадени 3,894 млрд. лв. Леките автомобили вече са над половината от целия портфейл на финансовия лизинг - делът им се покачва до 55% при 51,3 на сто година по-рано.

При товарните и лекотоварните автомобили също има увеличение на продажбите, но по-скромно.

2025 г. завърши с рекордните близо 50 хиляди продадени нови леки автомобила. За тях са похарчени от 1,9 до 2,1 милиарда евро.

Делът на електрифицираните автомобили – хибриди и електромобили, расте, макар и по-бавно в сравнение със Западна Европа,

но средната цена на колите продължава да се покачва

Според анализатори българският купувач в масовия клас вече не търси “гола” кола. Ако преди десетилетие базовото оборудване беше водещо, днес клиентите настояват новата им кола да има автоматична скоростна кутия, адаптивен круиз контрол, модерни мултимедийни системи, LED светлини и цял пакет от асистиращи системи.

