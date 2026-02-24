До седмица чакат кандидат да замести Гюров като подуправител на БНБ

БНБ ще има една седмица да предложи кандидат, който да замести служебния премиер Андрей Гюров като подуправител, ръководещ управление “Емисионно” в банката.

Проектът на решение за приемане на процедурните правила за избирането на кандидата беше приет на извънредно заседание на бюджетната комисия във вторник.

Според него управителят на БНБ трябва да внесе чрез председателя на Народното събрание в ресорната комисия предложение за нов подуправител заедно с нужните документ в 7-дневен срок от приемането на процедурните правила. Още седем дни бяха гласувани и за самия избор от парламента.

Това се налага, тъй като по закон, ако управителят и подуправителите на БНБ приемат да оглавят служебен кабинет, следва да подадат оставка.

Мартин Димитров от ПП-ДБ заяви, че е против приемането на правилата, тъй като изборът на нов подуправител трябва да бъде направен от следващо Народно събрание, а не в условията на служебен кабинет.

По думите му ПП-ДБ смята, че е несериозно да се взема толкова отговорно решение в последните дни на настоящото Народно събрание. Димитров предложи и сроковете да бъдат удължени на 14 дни, за да има повече време за обществен дебат относно кандидатурата, но предложението му не бе одобрено.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев обаче заяви, че целта е да има избран на поста в рамките на този парламент.

