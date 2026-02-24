Любомир Каримански: Този парламент е нелегитимен, не трябва да избира заместник на Гюров в БНБ

Кой ще заеме поста подуправител на БНБ на мястото на служебния премиер Андрей Гюров само определени хора могат да го кажат, тези които са инициирали процедурата. Не изключвам и от политически сили да идва това настояване. Изборът е политически, не експертен. Не виждам по каква причина този парламент, който не е нелегитимен, в последните два дни се разбърза много бързо да приключи с процедурата за приемане на правилата. Моите опасения се базират на това, че въпреки общественото недоволство от народните представители, те все пак ще направят всичко възможно да окупират цялостно оперативното ръководство на БНБ. Защо не се подкрепи искането от една политическа сила (ПП-ДБ - бел. ред.) да има възможност 2 седмици да се избира кандидатът, сега се прие да е една седмица.

Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

Днес на извънредна бюджетна комисия депутатите приеха проекта на решение за приемане на процедурните правила за избирането на кандидата. БНБ ще има седем дни да предложи такъв, и после още 7 да бъде одобрен от парламента. Това се налага, тъй като по закон, ако управителят и подуправителите на БНБ приемат да оглавят служебен кабинет, следва да подадат оставка.

"Когато бяхме избирани и аз, и господин Гюров имаше редовно правителство, тогава нямаше и такива протести, които свалиха доверието от този парламент. Сега можем да кажем, че ще бъде избран експерт от парламент, в който няма никакво доверие. Домовата книга се попълва от хора към които няма никакво доверие - и от обществото, и от президента Йотова", възмути се Каримански.

Според него служебният финансов министър Георги Клисурски има подготовката да се захване с обществените поръчки, тези сключени в последния момент и да се види как са разработени критериите, кои фирми и собственици стоят за всяка обществена поръчка, да се види дали са свързани с политическата власт, която отмина.