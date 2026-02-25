ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Daimler представи електрически автобус с пробег 600 км

Георги Луканов

Електрическият автобус Mercedes-Benz eCitaro. Снимка: Mercedes-Benz

Daimler обяви пускането на пазара на електрически автобус с пробег от 600 км. Ключовата характеристика на обновения Mercedes-Benz eCitaro е неговата литиево-никел-манганово-кобалтова (NMC) батерия от четвърто поколение, която замества настоящата технология NMC3.

Благодарение на оптимизирания състав на клетките, енергийната плътност на новата батерия NMC4 се е увеличила с почти 13%. Сега един стандартен батериен модул, със същите размери, съхранява 111 kWh енергия вместо 98. Това значително увеличава пробега на автобуса Mercedes-Benz eCitaro без презареждане.

В максимална конфигурация пробегът достига 600 км за стандартен автобус и 450 км за рейс с удължена каросерия.

Електрическият автобус Mercedes-Benz eCitaro. Снимка: Mercedes-Benz
