Daimler представи електрически автобус с пробег 600 км

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Daimler обяви пускането на пазара на електрически автобус с пробег от 600 км. Ключовата характеристика на обновения Mercedes-Benz eCitaro е неговата литиево-никел-манганово-кобалтова (NMC) батерия от четвърто поколение, която замества настоящата технология NMC3.

Благодарение на оптимизирания състав на клетките, енергийната плътност на новата батерия NMC4 се е увеличила с почти 13%. Сега един стандартен батериен модул, със същите размери, съхранява 111 kWh енергия вместо 98. Това значително увеличава пробега на автобуса Mercedes-Benz eCitaro без презареждане.

В максимална конфигурация пробегът достига 600 км за стандартен автобус и 450 км за рейс с удължена каросерия.