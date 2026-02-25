Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА. Данните показват, че само за последната година повишението в обемите е четири пъти - от 14,1 тераватчаса през 2024 г. до 55,5 теравата миналата година.

Отбелязва се, че тази промяна съвпада с политиката на Европейската комисия за разнообразяване на източниците на снабдяване и за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива. В последните шест месеца от общия обем на внесения в Белгия втечнен природен газ, 49 на сто са от САЩ, 37 на сто - от Русия и 8 на сто са от Катар.

Според цитирани експерти от Института за енергийна икономика и финансови анализи, съществува опасност Белгия да замени една зависимост при вноса с друга. По тяхно мнение, ако "всички търговски споразумения между ЕС и САЩ, сключени напоследък", бъдат приложени, делът на доставките на втечнен газ от САЩ в Европа би достигнал 80 на сто до 2030 година.