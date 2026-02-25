ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна пак подгря страстите в парламента

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22356030 www.24chasa.bg

Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ

2044
Танкер за втечнен газ.

Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА. Данните показват, че само за последната година повишението в обемите е четири пъти - от 14,1 тераватчаса през 2024 г. до 55,5 теравата миналата година.

Отбелязва се, че тази промяна съвпада с политиката на Европейската комисия за разнообразяване на източниците на снабдяване и за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива. В последните шест месеца от общия обем на внесения в Белгия втечнен природен газ, 49 на сто са от САЩ, 37 на сто - от Русия и 8 на сто са от Катар.

Според цитирани експерти от Института за енергийна икономика и финансови анализи, съществува опасност Белгия да замени една зависимост при вноса с друга. По тяхно мнение, ако "всички търговски споразумения между ЕС и САЩ, сключени напоследък", бъдат приложени, делът на доставките на втечнен газ от САЩ в Европа би достигнал 80 на сто до 2030 година.

Танкер за втечнен газ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание