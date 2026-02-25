Искат ваучерите за храна да са за 150 евро на месец

Красен Станчев: Системата на ваучерите за храна е 7 пъти по-ефективна от социалните политики

“900 хил. българи получават ваучери за храна. Системата е 7 пъти по-ефектива от социалните политики и има само положителен ефект върху икономиката” Това заяви доцент д-р Красен Станчев на кръглата маса за подобрения в системата за услугата, организирана от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Той представи анализ на организацията пред синдикати и представители на бизнеса.

“Ваучерите за храна се отразяват положително на нетната заплата, особено при работещите с ниски доходи, където покупателната способност се увеличава с над 25%”, допълни финансистът Димитър Чобанов. Системата осигурява приходи за търговците. Тя стимулира повече работни места, от нея се отчитат печалби, търговците плащат ДДС и така тези пари се връщат в държавния бюджет, обясни Чобанов.

Кръглата маса за препоръки и анализ на Асоциацията на операторите на ваучери за храна

“Високата степен на доброволност при изпълнение на данъчните задължения се поддържа и от ваучерите за храна“, заяви Красен Станчев. Ако квотата от БВП за ваучери не се актуализира, а данъците се увеличат, част от хората ще спрат да си плащат доброволно данъците, обясни Станчев.

Станислав Попдончев, заместник-председател на Българска стопанска камара изрази подкрепа: “Няма по-ефективна система в икономиката. Увеличаването на размера и квотата на ваучерите води до намаляване на неравенствата. Вярваме, че това ще се случи най-късно в редовния бюджет за 2026 г., трябва да се постараем за него до края на юни.“, допълни Попдончев.

Асоциацията препоръчва увеличаване на квотата за ваучери за храна до 1% от БВП, както и разширяване на индивидуалното данъчно облекчение до 150 евро на месец през 2026 г. и до 200 евро на месец през 2027 г. Това ще доведе до По-голяма отговорност на работодателите и насочване към най-нуждаещите се.