Икономиката на Германия се е завърнала към растеж през последното тримесечие на 2025 г.

Германската икономическа продукция се е повишила през последното тримесечие на миналата година, след като остана без изменение през предходното тримесечие, сочат оповестените днес окончателни данни на Федералната статистическа служба „Дестатис" (Destatis), публикувани на официалната й страница и цитирани от БТА.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия се е разширил с 0,3 на сто през четвъртото спрямо третото тримесечие на 2025 г., според окончателните данни, които отговарят на предварителната оценка на „Дестатис" от края на януари.

Така икономиката на Германия се е завърнала към растеж в края на 2025 г., след като на тримесечна основа регистрира спад с 0,2 на сто през второто тримесечие и нулев растеж през третото тримесечие.

Крайните потребителски разходи са се увеличили с 0,7 на сто спрямо предишното тримесечие. Крайните разходи на правителството са нараснали с повече (1,1 на сто), отколкото тези на частните домакинства (0,5 на сто).

В същото време капиталообразуването отново се е увеличило, като брутообразуването на основен капитал в строителството е нараснало значително (1,6 на сто) спрямо третото тримесечие.

Външната търговия обаче отново е оказала отрицателно въздействие върху германския БВП.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. общият износ на стоки и услуги от Германия е намалял с 0,6 на сто на тримесечна база, според ценово, сезонно и календарно изгладените данни. Регистриран е спад както в износа на стоки (0,4 на сто), така и при услугите (1,2 на сто).

Вносът в Германия също е намалял спрямо предходното тримесечие - с 0,3 на сто. При вноса на услуги е отчетен значителен спад (1,5 на сто), докато вносът на стоки леко се е увеличил (0,2 на сто).

През последното тримесечие на 2025 г. общата производителност на труда (коригиран спрямо инфлацията) е останала на същото ниво като през четвъртото тримесечие на 2024 г. На заето лице обаче производителността на труда е с 0,7 на сто по-висока спрямо предходната година.

На годишна база икономиката на Германия леко е ускорила ръста си - до 0,4 на сто през четвъртото тримесечие в сравнение с 0,3 на сто през предходното.