ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 1 март ще бъде ограничено движението в Широка л...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22356470 www.24chasa.bg

596 млн. вътрешни пътувания са били осъществени по време на Пролетния фестивал

КМГ

1640
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според данни от Министерството на културата и туризма на Китай общият брой на вътрешните пътувания през деветте почивни дни на Пролетния фестивал достигна 596 милиона, което е с 95 милиона повече от миналата година. Общите разходи за вътрешни пътувания надхвърлиха 803,4 милиарда юана.

Потреблението на култура и туризъм в началото на тази година се развива стабилно, благодарение на мерките за стимулиране. По повод Китайската нова година местните власти пуснаха субсидии и ваучери за потребление, с които насърчиха пазара на културния туризъм.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание