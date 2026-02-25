Херман Симон: Китай остава най-добрият избор за германските компании

Китай продължава да бъде най-добрият избор за германските компании, тъй като стремежът на страната към технологична самостоятелност, индустриално обновление и висококачествен растеж създава дългосрочни възможности, заявява в интервю за агенция „Синхуа" известният германски икономист Херман Симон.

„Китай разполага със силна инфраструктура за доставки, огромен пазар и изключително иновативни потребители. Това го превръща в най-доброто място за много дейности", посочва той, подчертавайки, че „последните развития в Китай отразяват както приемственост, така и амбиция".

„В продължение на много години Китай е нашият най-голям търговски партньор. Въпреки глобалната несигурност през последните години, бизнес сътрудничеството между двете страни остана устойчиво", смята Симон. По думите му германските компании се представят силно в Китай, като до момента управляват над 2000 фабрики.

„Добрите политически отношения имат двоен ефект – те могат да улеснят търговията и инвестициите, но по-важното е, че променят нагласите към Китай. При положителни отношения германските фирми са по-склонни да инвестират и да посещават Китай, докато китайските мениджъри и предприемачи проявяват все по-голяма готовност да инвестират в Германия", посочва икономистът по повод започващата днес визита на канцлера Фридрих Мерц в Пекин.

Относно стратегическите приоритети на Китай Симон отбелязва, че последните петгодишни планове поставят акцент върху индустриалната мощ, технологичния суверенитет и самостоятелността. По думите му преходът към висококачествено развитие представлява структурна трансформация.

В перспектива Симон препоръчва германските компании активно да участват в следващата вълна на технологично обновление в Китай, вместо да се опасяват, че ще изостанат. „Правилният извод е да станеш част от процеса и да се възползваш от развитието в Китай. Ние в Германия можем да се учим от това", казва икономистът.