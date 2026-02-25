ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главболгарстрой участва в Трансатлантическата среща на върха за газовата сигурност във Вашингтон заедно с глобални енергийни лидери

3324
Председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов (вляво) разговаря с Хари Коутен, вицепрезидент на Cheniere Energy (вдясно)

Главболгарстрой участва в Трансатлантическата среща на върха за газовата сигурност във Вашингтон под домакинството на Националния съвет за енергийна доминация към Белия дом – орган в Белия дом, фокусиран върху енергийна политика на Щатите. Форумът събра представители на правителствата на САЩ и европейски държави, както и ръководители на водещи енергийни компании като Cheniere Energy, Woodside Energy и Venture Global LNG.

В рамките на събитието председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов проведе разговор с Хари Коутен, вицепрезидент на Cheniere Energy, в който представи строителния напредък на ключови етапи в реализацията на стратегическия проект Вертикален газов коридор – инициатива с международно значение за диверсификацията на газовите доставки и засилването на регионалната енергийна свързаност в Източна, Югоизточна и Централна Европа.

Домакини на форума са Дъг Бъргъм– министър на вътрешните работи на САЩ и председател на Националния съвет за енергийна доминация, и Крис Райт– министър на енергетиката на САЩ и заместник-председател на Съвета.

Срещата на върха има за цел да укрепи енергийните отношения между САЩ и Европа и да гарантира сигурността на доставките за европейските държави чрез стабилни и надеждни партньорства и достъп до диверсифицирани източници на природен газ, включително втечнен природен газ (LNG).

Участието на строителния холдинг във форума дава ясен знак за ангажимента на компанията в изграждането на стратегическа енергийна инфраструктура в България и нейния принос към енергийната свързаност в региона.

