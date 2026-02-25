Ново рекордно равнище отбеляза индексът Nikkei 225

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рекордно високо ниво достигна водещият борсов индекс в Токио в днешната сесия. Намаляха спекулациите за по-нататъшни увеличения на лихвите на Японската централна банка (Bank of Japan) след номинирането от правителството на двама нови членове на Управителния съвет на банката, предадоха Киодо и БТА.

Индексът на Nikkei 225 скочи с 1262,03 пункта или 2,20 на сто и закри търговията на ниво 58 583,12 пункта. По-широкият индекс Topix прибави 27,18 пункта или 0,71 на сто до 3843,16 пункта.

Щатският долар за кратко се повиши над 156 йени в Токио, след като японското правителство представи пред парламента номинациите на университетските преподаватели Тоичиро Асада и Аяно Сато за нови членове на Управителния съвет на „Банк ъв Джапан".

По-късно американската валута отстъпи до нива от около 155 йени за долар поради опасения от интервенция на валутните пазари, посочиха валутни търговци.

Анализаторите смятат номинираните от правителството за поддръжници на политиката на парично облекчаване.

На борсите в Китай също бяха регистрирани ръстове, като инвеститорите изкупуваха акции на компании за редкоземни елементи, съобщи Ройтерс.

Хонконгският индекс Hang Seng нарасна с 0,66 на сто до 26 765,72 пункта.

Композитният индекс на Шанхайската фондова борса Shanghai Composite отбеляза растеж с 0,72 на сто до ниво 4147,23 пункта.

Южнокорейският индекс Kospi за първи път премина границата от 6000 пункта, като се повиши рязко с 1,91 на сто до 6083,86 пункта. Това се случва само, след като водещият индекс надскочи 5000 пункта и при устойчиво покачване на акциите на южнокорейските производители на чипове, предаде Йонхап.

В Индия Nifty 50 е нагоре с 0,21 на сто до 25 478,10 пункта, а австралийският индекс S&P/ASX 200 – с 1,17 на сто до 9128,30 пункта.

Също с растеж на водещите индекси приключи вчерашната сесия на Уолстрийт. Подновеният ентусиазъм към изкуствения интелект компенсира опасенията от потенциални сътресения, причинени от новата технология.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average прибави 0,76 на сто до 49 174,5 пункта.

По-широкият S&P 500 се увеличи с 0,77 на сто до 6890,07 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq - с 1,04 на сто до 22 863,682 пункта.