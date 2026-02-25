Георги Клисурски: Възложихме одит на поръчка 500 млн. евро за мантинели

Премиерът Андрей Гюров още миналата седмица ме помоли да съберем информация за всички обществени поръчки. Събрахме цялата информация, но същественият анализ тепърва предстои. Целта е защита на публичния интерес, защита на конкуренцията и всеки един евроцент да бъде харчен по предназначение. Това каза след заседанието на Министерския съвет служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той беше категоричен, че това са пари на данъкоплатците и трябва да има отчетност.

В здравното министерство вече са прегледали поръчките. Това, което установихме е за обществена поръчка за скрининг на две изключително важни заболявания - рак на маточната шийка и рак на дебелото черво. За тях има осигурено финансиране. Това, което установихме е, че много сериозно са завишени цените, каза министърът на здравеопазването Михаил Околийски. Тя ще се прегледа с АДФИ.

Даде пример, че тестове за скрининг на пазара струват 2-3 евро, а в поръчката са 20-30 евро. Ще изследваме причините, кое е наложило това увеличение, каза още той.

Другата спряна обществена поръчка е за охраната на всички лечебни заведения. Тя е от последния ден на предходния кабинет, обясни още той. Тази обществена поръчка според нас не е ефективна, а е и за пряко договаряне, каза още той.

Одит е възложен 500 млн. евро за обществена поръчка за поддръжка и нови мантинелите по пътищата от АПИ. Там има сериозни съмнения за обществените поръчки и комисиите, които са ги избирали. Има съмнения за цените, които превишават заложените прогнозни стойности, но когато имаме допълнителна информация ще ви уведомим, каза още Клисурски.