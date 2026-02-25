Правителството прие удължителен бюджет до следващ редовен кабинет

Правителството прие удължителен бюджет, който няма да действа до 31 март, а до приемането на нов от редовен кабинет. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет.

Днес той ще бъде вкаран в Народното събрание.

5% увеличение на заплатите за държавния сектор остават, каза още той.

Освен това ще се предложат две промени. Първата е общините да имат право да правят по-високи разходи от нивата от миналата година, като, ако имат събрани допълнителни данъци и такси, да могат да ползват и тях, за да получат глътка въздух за изпълнение на проектите си.

С Министерството на отбраната пък вече е работено да се включат и разходите по механизма SAFE, откъдето можем да получим до 3 млрд. евро. Те ще предложат на Народното събрание да упълномощи правителство да сключи споразумение с ЕК.

План-сметката за изборите няма да се промени след като наложеното вето от президента Илияна Йотова върху промените в изборния кодекс беше преодоляно в парламента. Така изборните секции в държавите извън ЕС се ограничават до 20. "За секциите в чужбина вече са заложени по-високи сметки, така че единствено те сега могат да се намалят", обясни Клисурски.