Канцлерът Мерц: Китайските компании да продължат да инвестират в Германия

Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Насърчаваме китайските компании да инвестират в Германия, каза днес канцлерът Фридрих Мерц по време на среща с китайски и германски бизнес лидери в Пекин, предадоха Ройтерс и БТА.

Китайските компании инвестират в Германия, създават работни места и укрепват веригите за създаване на стойност, подчерта Мерц на китайско-германско бизнес събитие.

„Бих искал да ви насърча и призова да продължите да го правите. Искаме китайски инвестиции в Германия", добави германският канцлер.

Мерц пристигна днес в Китай на първата си официална визита в страната като канцлер.

Той се срещна с китайския министър-председател Ли Цян, пред който заяви, че Германия иска да задълбочи икономическия обмен с Китай, но и поиска да се гарантира, че сътрудничеството ще е честно.

Очаква се по-късно днес канцлерът Мерц да се срещне и с китайския президент Си Цзинпин.

Фридрих Мерц

