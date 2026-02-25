ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Янчева предаде ключа и печата на новия облас...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22357781 www.24chasa.bg

На 31 евро за мегаватчас се задържа цената на природния газ на хъба TTF

944
Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са на ниво 30,855 евро за мегаватчас. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов


Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 30,855 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 30,520 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 30,891 евро за мегаватчас, посочва БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 25 февруари, е 27,98 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 26,97 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 27,98 евро за мегаватчас.

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са на ниво 30,855 евро за мегаватчас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание