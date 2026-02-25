На 31 евро за мегаватчас се задържа цената на природния газ на хъба TTF



Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 30,855 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 30,520 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 30,891 евро за мегаватчас, посочва БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 25 февруари, е 27,98 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 26,97 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 27,98 евро за мегаватчас.