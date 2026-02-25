България е сред трите страни в ЕС, където месечната инфлация расте през януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Годишната инфлация в еврозоната се е забавила до 1,7 процента през януари 2026 г. спрямо 2,0 процента през декември 2025 г., сочат данни на Евростат, които потвърждават предварителната оценка, публикувана по-рано този месец. Равнището на ценовия темп през януари е най-ниското от септември 2024 г.

Година по-рано, през януари 2025 г., инфлацията в еврозоната е била 2,5 процента, посочва БТА.

В Европейски съюз годишната инфлация през януари 2026 г. е достигнала 2,0 процента при 2,3 процента през декември 2025 г. Това е най-ниската точка на инфлацията в ЕС от април 2021 г.

На годишна база година по-рано инфлацията в ЕС е била 2,8 процента.

Най-ниски годишни стойности на инфлацията през януари са отчетени във Франция (0,4 процента), Дания (0,6 процента), както и във Финландия и Италия (по 1,0 процент). Най-високи равнища са регистрирани в Румъния (8,5 процента), Словакия (4,3 процента) и Естония (3,8 процента).

В България годишната инфлация през януари 2026 е 2,3 на сто. През предходния месец показателят спадна до 3,5 на сто.

Спрямо декември 2025 г. инфлацията през януари т.г. е намаляла в 23 държави членки, останала е без промяна в една и се е повишила в три страни от ЕС. България попада в последната група, тъй като инфлацията у нас през януари се ускорява до 0,6 на сто след 0,1 през декември на месечна база.

През януари 2026 г. най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (1,45 процентни пункта), следвани от храните, алкохола и тютюневите изделия (0,51 пр.п.), неенергийните промишлени стоки (0,09 пр.п.) и енергията, която има отрицателен принос (-0,39 пр.п.).