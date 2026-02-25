Главболгарстрой в САЩ: Стратегическата инициатива Вертикален газов коридор засилва международното енергийното сътрудничество между Щатите и Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската строителна компания Главболгарстой участва в Министерска среща на върха за газовата сигурност във вторник, където основна тема бе изграждането на Вертикален газов коридор – стратегическа инициатива за доставка на природен газ (LNG) от юг на север към пазарите на Централна и Източна Европа.

Националният съвет за енергийна доминация на САЩ, в лицето на председателя на Съвета - министъра на вътрешните работи Дъг Бъргъм, и заместник-председателя на съвета – министъра на енергетиката Крис Райт бе домакин на форума, който се проведе в Института за мир във Вашингтон.

Форумът бе открит от изпълнителния директор на Националния съвет за енергийна доминация Джарод Ейджън, който подчерта значимата роля, която играе изграждането на Вертикален газов коридор в трансатлантическите отношения на САЩ и Европа.

Председателя на Съвета и министър на вътрешните работи Дъг Бъргъм отбеляза, че силните трансатлантически партньорства могат да насърчат прогреса и иновации в ерата на изкуствения интелект и определи Вертикален газов коридор като основополагащ за трансатлантическите енергийни отношения между САЩ и Европа.

Председателят на Съвета и министър на вътрешните работи Дъг Бъргъм

По време на форума, председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов разговаря с Джарод Ейджън и генералният директор на румънския оператор на газопреносна система Transgaz Йон Стериан за детайли по напредъка на строителството на Вертикалния газов коридор на територията на България. Страната ни е първата от общо 7 страни, която започна реални строителни дейности по стратегически обект.

Пешов (вляво) разговаря с изпълнителния директор на Националния съвет за енергийна доминация Джарод Ейджън (вдясно)

Пешов представи дългогодишния ангажимент на компанията за разширяване на газопронесната инфраструктура в България, пряко свързана с развитието на енергийната свързаност в Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Генералният директор на румънския оператор на газопреносна система Transgaz Йон Стериан разговаря с Калин Пешов (от ляво надясно)

Позиция на Европа бе представена от генералния директор на дирекция "Енергетика“ в Европейската комисия (ЕК) Дите Юл Йоргенсен, която подчерта, че в цяла Европа се реализират инвестиции в енергийна инфраструктура, включително стратегически проекти като Вертикалния газов коридор (VGC). Тя заяви ангажимента на европейските институции да осигурят необходимата инфраструктура, която да гарантира сигурни енергийни доставки за държавите членки.

Генералния директор на дирекция "Енергетика“ в Европейската комисия (ЕК) Дите Юл Йоргенсен изрази позицията на Европа

Главният изпълнителен директор на Cheniere Energy Джак Фуско взе участие в специален панел за бъдещето на взаимоотношения САЩ - Европа в енергетиката. Той подчерта значимата роля на американският LNG за енергийната сигурност на съюзниците на САЩ.

Главният изпълнителен директор на Cheniere Energy Джак Фуско говори за преноса на американския природен газ в Европа.

Главният изпълнителен директор на Venture Global Майкъл Сабел изрази надежда за разширяване на регазификационния капацитет на LNG терминалите в Европа, което ще позволи преноса на по-големи количества природен газ към пазарите в Европа.

Главният изпълнителен директор на Venture Global Майкъл Сабел

Форумът е ключов за бъдещото развитие на една от най-значимите енергийни инициативи в Югоизточна и Централна Европа – Вертикален газов коридор и за бъдещите трансатлантически отношения между САЩ и Европа.