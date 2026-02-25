ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Багдад: Двойни добиви от петролно находище, ако Шеврон" поеме иракските активи на „Лукойл"

Петрол СНИМКА: Pixabay

Под управлението на „Шеврон" (Chevron) добивите от петролното находище „Западна Курна 2" в Ирак може да бъдат удвоени, заяви иракският министър на петрола Хаиян Абдул Гани пред кюрдския телевизионен канал "Рудау", предадоха Ройтерс и БТА.

По думите на министър Хаиян Абдул Гани, американската корпорация започва изключителни преговори за поемане на операциите на руската „Лукойл" в иракското находище.

Добивите от „Западна Курна 2" може да бъдат удвоени – до 750 000-800 000 барела на ден, ако „Шеврон" поеме иракските активи на „Лукойл", смята министърът.

Ирак национализира петролното находище през януари, след като американските санкции срещу „Лукойл" затрудниха оперирането му на международно ниво.

Находището „Западна Курна 2" е едно от най-големите в света и е източник на около 10 процента от петролното производство на Ирак и 0,5 на сто от световните доставки.

„Шеврон" си осигури изключителни права за преговори за активите за „Лукойл" за една година. Така американската компания може да поеме контрола над находището от иракската държавна петролна компания „Басра Ойл Къмпъни" (Basra Oil Company), която временно го оперира.

