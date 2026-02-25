„Астън Мартин" готви 20 % съкращения заради трудности, породени от митата на САЩ и Китай

Британският производител на луксозни автомобили „Астън Мартин Лагонда" (Aston Martin Lagonda) обяви план за съкращаване на работната си сила с 20 на сто, което съвпада с публикуването на годишните му резултати за 2025 г., повлияни отрицателно от митата на САЩ и Китай, предадоха Франс прес и БТА.

Планът засяга приблизително 600 от около 3000 служители на автомобилостроителя. Компанията отчете днес нетна загуба от 493,2 милиона британски лири (566 милиона евро), което е увеличение с 52 на сто спрямо миналата година.

„Година след като вече обявихме в предишен план, че ще съкратим 5 на сто от работната си сила, трябваше да вземем трудното решение в края на 2025 г. да пристъпим към допълнителни промени, които ще доведат до освобождаване на до 20 на сто от служителите на компанията". Това обяви в комюнике главният изпълнителен директор Адриан Холмарк.

Резултатите на любимата марка на Джеймс Бонд се влошават от няколко години. Въпреки че се надяваше да се върне във възходяща траектория на развитие през 2025 г., „Астън Мартин" се сблъска с затруднения на световния пазар на луксозни автомобили, който премина през една от най-бурните си години", заяви изпълнителният директор.

„Потребителското търсене беше засегнато от ескалацията на геополитическата несигурност и макроикономическите предизвикателства, сред които се открояват по-високите мита както в САЩ, така и в Китай", добави той.