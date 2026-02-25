3,35 млрд. лева влезли в пенсионните фондове от осигурителни вноски за 2025 г.

С 13,46 на сто на годишна база до общо 3,354 млрд. лева нарастват брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през 2025 г., сочат предварителните данни на Комисията за финансов надзор.

Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 13,43 на сто, а в професионалните пенсионни фондове 10,60 на сто. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове – 18,44 на сто. Доброволният пенсионен фонд по професионални схеми отчита ръст от 2,35 на сто в постъпленията от осигурителни вноски, посочва БТА.

Към края на 2025 година общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на пенсионноосигурителните дружества е 31,174 млрд. лв., като 30,781 млрд. лв. са нетните активите на пенсионните фондове, 393,2 млн. лв. на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи под управление на пенсионноосигурителните дружества нараства през годината с 4,45 млрд. лв. или с 16,65 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове – 86,86 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,40 на сто и доброволните пенсионни фондове – 5,42 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,68 на сто, изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,58 на сто и доброволния фонд по професионални схеми с 0,06 на сто.

През годината общият брой на участниците във фондовете се е увеличил със 74 822 души или с 1,47 на сто.

Получаващите плащания от фондовете за извършване на плащания към края на декември 2025 година са 44 090, от които 8 821 пенсионери и 35 269 души с разсрочени плащания. Това са хора, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През 2025 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 19,039 млн. лв. за пенсии, 175,403 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 1,002 млн. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии през 2025 г. е 237,87 лв., а средният размер на разсроченото плащане 522,92 лева.