ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вигенин: Енергийният преход е въпрос на сигурност,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22359055 www.24chasa.bg

С 25 евроцента свалят цената на газа за март, така остава близка до февруарската

Марияна Бойкова

[email protected]

652
В откритото заседание на КЕВР за цената на газа през март участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов. СНИМКА: КЕВР

"Булгаргаз" е коригирала заявлението си за цена на газа през март от 32,85 на 32,60 евро за мегаватчас. Това стана ясно на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, разликата е 25 евроцента.  Така цената за март от 32,60 евро остава близка до цената за февруари, която е  32,30 евро/мвтч - изменението  0,93%.

Цената, която ще бъде утвърдена от енергийния регулатор, остава благоприятна за българските битови и стопански потребители. Справка в исторически план показва, че цената от 32,60 евро е с близо 27% по-ниска спрямо година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро (87,58 лв./мвтч), коментират от КЕВР.

Предложената цена включва цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи, както и надбавка за „обществена доставка", както и друга - покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище  „Чирен".

В заявлението на „Булгаргаз"  са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.
В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.
Компанията е осигурила втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен".

КЕВР ще вземе окончателно решение колко да струва газът през март на закрито заседание на 27 февруари.

В откритото заседание на КЕВР за цената на газа през март участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов. СНИМКА: КЕВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание