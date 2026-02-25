С 25 евроцента свалят цената на газа за март, така остава близка до февруарската

"Булгаргаз" е коригирала заявлението си за цена на газа през март от 32,85 на 32,60 евро за мегаватчас. Това стана ясно на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, разликата е 25 евроцента. Така цената за март от 32,60 евро остава близка до цената за февруари, която е 32,30 евро/мвтч - изменението 0,93%.

Цената, която ще бъде утвърдена от енергийния регулатор, остава благоприятна за българските битови и стопански потребители. Справка в исторически план показва, че цената от 32,60 евро е с близо 27% по-ниска спрямо година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро (87,58 лв./мвтч), коментират от КЕВР.

Предложената цена включва цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи, както и надбавка за „обществена доставка", както и друга - покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен".

В заявлението на „Булгаргаз" са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

Компанията е осигурила втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен".

КЕВР ще вземе окончателно решение колко да струва газът през март на закрито заседание на 27 февруари.



