Японският антимонополен регулатор разследва „Майкрософт" за предполагаеми нарушения

Японският орган за защита на конкуренцията започна разследване срещу „Майкрософт" (Microsoft Corp.) по подозрение, че компанията е нарушила антимонополното законодателство, като е начислявала по-високи такси на бизнес клиенти, използващи нейния софтуер върху конкурентни облачни платформи, съобщиха източници, запознати със случая, цитирани от Киодо.

Японският антимпонополен регулатор (Japan Fair Trade Commission) е извършил проверка на място в японското подразделение на технологичния гигант в Токио по-рано днес, допълват източниците.

Според тях потребителите на пакета „Майкрософт 365 (Microsoft 365) и операционната система „Уиндоус" (Windows) са обект на по-високи лицензионни такси, когато използват продуктите чрез облачни платформи, различни от „Майкрософт Aжюр" (Microsoft Azure).

Облачните услуги позволяват на компании и физически лица да използват софтуер и капацитет за съхранение на данни през интернет, без да поддържат собствени сървъри.

От японското подразделение на „Майкрософт" заявиха в официална позиция, че ще окажат пълно съдействие на комисията, информира БТА.

На фона на глобалната конкуренция за по-голям дял от бързо разрастващия се облачен пазар с компании като „Амазон" (Amazon.com) Inc. и „Гугъл" (Google LLC), регулаторът проверява дали „Майкрософт" е използвала доминиращата си позиция в софтуерния сектор, за да възпрепятства нелоялно конкуренцията.

През последните години комисията засилва контрола върху големите технологични компании, включително „Амазон Япония" (Amazon Japan G.K.) и „Гугъл". За последно през 2024 г. бяха извършени проверки на място в „Амазон Джапан" по подозрение за нарушения на антимонополния закон.

Срещу „Амазон Джапан" бяха отправени обвинения, че е принуждавала търговци да намаляват цените си в замяна на по-видимо позициониране на продуктите им в платформата, а разследването продължава.

През 2025 г. комисията разпореди на „Гугъл" да прекрати практиката да изисква от производителите на смартфони предварително инсталиране на нейни приложения за търсене и браузър в нарушение на антимонополното законодателство.