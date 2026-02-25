БНБ: Вземенията на бързи кредити са се увеличили с над 18%

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 7,770 млрд. лв. към края на декември 2025 г. (3,5 на процента от прогнозния БВП) при 6,577 млрд. лв. (3,2 процента от прогнозния БВП) в края на декември 2024 г., съобщават от БНБ.

Те се увеличават с 18,1 процента (1,193 млрд. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2024 г. и с 3,6 процента (271,4 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2025 г. От БНБ отбелязват, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 222,1 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 238,1 млн. лв., в които 79,3 млн. лв. през четвъртото тримесечие на миналата година, а закупените са 16 млн. лв., в т.ч. 15,2 млн.лв. през този период.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 3,650 млрд. лв. в края декември 2025 г. Те нарастват с 18,9 процента (580,5 млн. лв.) на годишна база и с 2,3 процента (80,8 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2025 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити нараства от 46,7 процента в края на декември 2024 г. до 47 процента в края на същия месец на 2025 г., съобщава БТА.

Данните показват, че в края на четвъртото тримесечие на изминалата година вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 1,752 млрд. лева. Те нарастват с 22,5 процента (322 млн. лв.) на годишна база и със 7,9 процента (128,3 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2025 г. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 1,833 млрд. лв. в края на декември 2025 г., като се увеличават с 15 процента (239,3 млн. лв.) на годишна база и с 3,1 процента (55,3 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2025 г.

Към края на декември 2025 г. размерът на необслужваните кредити е 536 млн. лева като те се увеличават с 10,5 процента (51,1 млн. лв.) на годишна база и с 1,3 процента (7,1 млн. лв.) спрямо края на септември 2025 г.

Вземанията по кредити от домакинства и НТООД нарастват в края на декември 2025 г. на годишна база със 17,5 процента (791,1 млн. лв.) до 5,302 млрд. лева. Спрямо края на септември те се увеличават с 2,1 процента (108 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 70,1 процента в края на декември 2024 г. до 69,7 процента в края на декември миналата година.

Вземанията по кредити от нефинансови предприятия са 2,093 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2025 г. Те се увеличават с 22 процента (377,5 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2024 г. и с 6,7 процента (131,8 млн. лв.) спрямо края на септември 2025 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 26,7 процента в края на декември 2024 г. до 27,5 процента в края на същия месец на 2025 г.

В структурата на вземанията по кредити от домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 5,181 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. Те се увеличават с 18,5 процента (810 млн. лв.) на годишна база и с 2,5 процента (127 млн. лв.) спрямо края на септември 2025 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора нараства от 96,9 процента към края на декември 2024 г. до 97,7 процента към края на декември 2025 г.

Размерът на жилищните кредити в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. е 19,9 млн. лв. Те се увеличават с 28,8 процента (4,4 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2024 г. и с 66,9 процента (8 млн. лв.) спрямо септември 2025 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията от сектора нараства от 0,3 процента в края на декември 2024 г. до 0,4 процента в края на същия месец на 2025 г.

Другите кредити са общо 100,7 млн. лв. в края на декември 2025 г. Те намаляват с 18,8 процента (23,4 млн. лв.) на годишна база и с 21,1 процента (27 млн. лв.) спрямо края на септември миналата година. Относителният им дял намалява от 2,8 процента в края на декември 2024 г. до 1,9 процента в края на същия месец на 2025 г.