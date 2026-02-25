Мерц: Нарастващият търговски дефицит на Германия с Китай не е здравословен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц приветства възможността за разширяване на икономическото сътрудничество с Китай, но предупреди, че нарастващият през последните пет години търговски дефицит на Германия с втората по големина световна икономика не е „здравословен", предаде Ройтерс.

Следователно, обръщаме внимание на този въпрос и искаме да отворим пътища за намаляване на търговския дефицит, каза канцлерът пред медии, съобщи БТА.

По думите му търговският дефицит на Германия с Китай е нараснал четирикратно от 2020 г.

Мерц изрази желание успешното сътрудничество с Китай да продължи, за което обаче, според него, са необходими регулиран достъп и справедлива конкуренция.

Канцлерът съобщи също, че Китай е поръчал допълнително до 120 самолета от европейския производител „Еърбъс" (Airbus).

Той спомена и други предстоящи договори и конкретен напредък по други въпроси, които обаче все още не са окончателно договорени, без да даде повече подробности.

Мерц е на посещение в Китай начело на бизнес делегация, която включва ръководителите на 30 германски компании, включително водещи автомобилостроители като "Фолксваген" (Volkswagen) и Бе Ем Ве (BMW), които усещат остро натиска от страна на китайската конкуренция.

По-рано днес той се срещна с китайския министър-председател Ли Цян и с президента Си Цзинпин и по време на срещите призова за открито обсъждане на теми, по които двете страни все още не могат да намерят общо становище. По време на първия ден от визата си германският канцлер се застъпи за по-задълбочено, но и същевременно по-справедливо двустранно сътрудничество с Китай.