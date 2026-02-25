ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Литаско“ ни заплашва с арбитраж заради външното управление на дружествата на „Лукойл“

Снимка: Архив

Швейцарската група „Литаско“ (Litasco), член на групата „Лукойл“ и акционер в подразделенията „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД, е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Това се съобщава в изявление, публикувано на интернет страницата на „Литаско“. 

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. 

 Според „Литаско“ мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на "Литаско" без компенсация, отбелязва компанията. 

През ноември парламентът на България прие законодателство, въвеждащо външно управление за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, и други дружества от групата на концерна, работещи в страната, припомня компанията, според която въвеждането на външно управление, последващите действия, предприети от него, както и други други действия на Република България, които са предшествали или са последвали налагането на външно управление (включително прекратяване на концесията по отношение на терминала в пристанище „Росенец"), са засегнали съществено инвестициите на „Литаско“ в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата. 

Снимка: Архив

