Тръмп въвежда по-високи мита и подновява търговските преговори с Канада

Митата за внос в САЩ за някои държави ще бъдат увеличени до 15 на сто, а може и повече, спрямо новообявените 10 на сто, заяви американският търговски представител Джеймисън Гриър, без да назове конкретни търговски партньори или други подробности, предаде Ройтерс.

„В момента имаме (наложено) мито от 10 на сто, което ще се повиши до 15 на сто за някои и може да бъде още по-високо за други (търговски партньори)", каза Гриър в интервю за „Фокс Бизнес Нетуърк".

Гриър каза още, че администрацията на президента Доналд Тръмп не възнамерява да увеличава митата върху китайски стоки над настоящите равнища, преди предстоящото пътуване на президента в Китай.

Според него планът на администрацията за замяна на извънредните мита, отхвърлени от Върховния съд, с нови ставки - включително временни мита по Раздел 122 от Търговския закон от 1974 г., които влязоха в сила във вторник, е съвместим с текущите търговски споразумения.

Той уточни, че разследванията за нелоялни търговски практики съгласно Раздел 301 от същия закон ще бъдат насочени към държави, които изграждат излишен индустриален капацитет, използват принудителен труд във веригите за доставки, дискриминират американски технологични фирми или субсидират ориз, морски дарове и други стоки.

Той добави, че заедно с министъра на финансите Скот Бесънт многократно е повдигал пред китайските власти въпроса за излишния промишлен капацитет, отбелязвайки, че нерентабилни китайски предприятия остават отворени и продължават да произвеждат с правителствена подкрепа.

„Не очаквам ситуацията да бъде напълно разрешена, и това е част от причината да имаме мита за Китай, Виетнам и други страни с подобни проблеми", коментира той, цитиран от БТА.

Той добави, че разследванията по Раздел 301 могат да служат и като механизъм за прилагане на неотдавна сключените търговски сделки, включително с Индонезия, която се съгласи да приеме мита от 19 на сто и да отвори пазара си за американски стоки.

Той каза, че ще започне разследване по Раздел 301 на търговските практики на Индонезия, за да бъде проучен индустриалният капацитет и субсидиите за рибарство, а изводите от него ще бъдат сравнени със стъпките, които Индонезия предприема, за да отговори на опасенията на САЩ и ангажиментите си по споразумението.

„След което ще определим какъв вид мито трябва да се приложи. Очакваме да има последователност в действията ни по търговските сделки", допълни търговският представител на САЩ.

Президентската администрация ще продължи и разследванията за опасностите пред национална сигурност в областта на търговията, насочени към защита на стратегически сектори с тарифи съгласно Раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., каза Гриър, като добави, че Министерството на търговията „работи усилено" по тези въпроси.

В същото време американският търговски представител обяви, че САЩ и Канада са провели разговори и планират среща през следващите седмици, като администрацията на президента Доналд Тръмп е отворена към предложения за постигане на споразумение, допълва Ройтерс.

„Те имат няколко идеи за това, как биха искали да сключат сделка с нас. Ние сме открити за това", добави Гриър, като уточни, че е говорил със своя канадски колега по-рано сутринта и двамата ще се срещнат в Вашингтон „след няколко седмици".

„Отворени сме за разговори и ще видим какво ще кажат", заяви той.

Представители на канадският министър Доминик Льоблан, отговорен за търговията със САЩ, не бяха открити от Ройтерс за коментар.