Уолстрийт регистрира повишение в началото на търговията в очакване на отчета на "Енвидиа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на борсата "Уолстрийт" започнаха днешната търговия с повишение след волатилни сесии по-рано през седмицата, докато инвеститорите оценяваха рисковете, свързани с търговията с книжа на компании в сектора на изкуствен интелект, и нарастващите съмнения относно митата на САЩ преди публикуването на отчетите на "Енвидиа" (Nvidia Corp) след края на борсовата сесия, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 183,1 пункта или 0,37 на сто до 49 357,63 пункта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 25,1 пункта или 0,36 на сто до 6915,15 пункта, съобщава БТА.

Технологичният Nasdaq Composite се покачи с 141,3 пункта или 0,62 на сто до 23 005,01 пункта при звъна на отварящия звънец.