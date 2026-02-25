Потребителското доверие във Франция се повишава слабо през февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доверието на потребителите във Франция в състоянието на икономиката на страната се подобри слабо през февруари, подкрепено от по-оптимистични настроения относно бъдещото им финансовото им състояние и стандарта на живот. Това сочат данните от проучване на Националния статистически институт (Insee), публикувани днес и цитирани от ДПА.

Индексът на потребителското доверие се повиши до 91 пункта през февруари спрямо 90 пункта месец по-рано, като икономистите очакваха той да остане непроменен.

Индексът, измерващ потребителските настроения на гражданите относно бъдещото им финансовото им състояние, се повиши до минус 8 пункта през февруари спрямо минус 12 пункта през януари.

Подиндексът, оценяващ миналото финансово състояние на домакинствата, остава непроменен на равнище минус 21 пункта.

Делът на домакинствата, които смятат, че е удачно да правят големи покупки, остава без промяна на ниво минус 28 пункта, също както през януари.

В същото време значително е нараснал делът на домакинствата, които считат, че е добра идея да се спестява - съответният индекс е прибавил четири пункта и достига 24 пункта през февруари.

Мнението на домакинствата за бъдещата им възможност да спестяват се подобрява през февруари, като съответният индекс нараства с 2 пункта до 17 пункта през този месец.

Индексът, които отразява нагласите за очакваното състояние на стандарта на живот, се повишава съществено през февруари, до минус 54 пункта при минус 51 пункта, отчетени през предходния месец.

Опасенията на потребителите за възможността да останат без работа се увеличиха слабо, след като съответният индекс се разшири до 48 пункта през февруари при 46 пункта през януари.

Делът на домакинствата, които смятат, че цените ще се повишат през идните 12 месеца, намаля, след като индексът се понижи до минус 26 пункта през февруари спрямо минус 30 пункта месец по-рано. Тези, които смятат, че цените са се повишили през последната година, е намалял до минус 12 пункта през февруари спрямо минус 7 през януари, съобщава БТА.

Проучването е проведено в периода 27 януари-16 февруари.