5% увеличение на заплати и в новия удължителен бюджет (Обзор)

5% увеличение на заплатите в държавния сектор и повече възможности за разходи на общините. Това е заложено в удължителния бюджет, който беше приет от служебното правителство в сряда и ще се внесе в Народното събрание, за да имат време депутатите да го приемат, преди да излязат във ваканция на 19 март.

Финансовият министър Георги Клисурски очаква парламентът да приеме бързо проектозакона, тъй като по същество той просто удължава срока на действие не до 31 март, а до назначаването на ново правителство, което да изготви и редовен държавен бюджет.

Клисурски гарантира, че заложеното 5-процентно увеличение на заплатите ще остане. В понеделник обаче обърна внимание, че в много от администрациите то все още не е приложено, въпреки че вече е в сила, и призова да се направи. Еднократната индексация на възнагражденията спрямо годишната инфлация към 31 декември 2025 г. беше приета и в първия удължителен бюджет по предложение на Асен Василев от “Продължаваме промяната”.

Правителството ще предложи две промени в закона за бюджета. С първата ще се даде “глътка въздух” на общините. Те ще имат право да използват събрани приходи от данъци и такси за изпълнение на проектите си в допълнение на разходите от нивата от миналата година. В удължителния закон има заделен ресурс от 460 млн. евро. От тях 200 млн. евро са за одобрени от регионалното министерство проекти и се очаква ББР да ги разплати.

Освен това кабинетът ще поиска разрешение от парламента да сключи споразумение с Европейската комисия по механизма за отбрана SAFE. “Това са средства, които да влязат в България - в размер на над 3 млрд. евро, по проекти за модернизация на отбраната, така че и това включваме в проекта на закон. Други закони - чрез преходни и заключителни разпоредби, не предлагаме да се променят”, уточни Клисурски.

План-сметката за изборите няма да се промени, след като наложеното вето от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс беше преодоляно в парламента. Така изборните секции в държавите извън ЕС се ограничават до 20. “За секциите в чужбина вече са заложени по-високи сметки, така че единствено те сега могат да се намалят”, обясни Клисурски.

Вчера по Би Ти Ви той определи състоянието на фиска като “сравнително стабилно”, но обявеният от предишния финансов министър Теменужка Петкова излишък от 212 млн. евро през януари през февруари вече се е превърнал в дефицит от около 900 млн. евро.

Удължителният закон за бюджета урежда събирането на приходи и извършването на разходи до приемането на големия и двата малки бюджета - на здравната каса и на социалното осигуряване, но за срок, не по-дълъг от три месеца.

Той предполага, че не могат да се извършват по-високи разходи от тези, извършени през съответния месец на предходната година, и не повече от събраните приходи. Отчитат се влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели.