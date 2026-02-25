До 10 март при покупка на Galaxy S26 клиентите могат да спестят 200 еврои да получат два пъти повече памет за съхранение

Водещата верига за потребителска техника Технополис започва да приема предварителни поръчки за новата иновативна серия Samsung Galaxy S26 и елегантните слушалки Galaxy Buds 4 Series. Кампанията стартира от 20:00 ч. на 25 февруари 2026 г., като всеки клиент има възможността да направи своята предварителна поръчка до 23:59 ч. на 10 март 2026 г., в хипермаркети Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app. В периода на кампанията серията Samsung Galaxy S26 може да бъде закупена на изплащане с 24 равни безлихвени месечни вноски.

Новите флагмани надграждат дългогодишното лидерство на S серията в мобилния изкуствен интелект с нова AI операционна система, по-интелигентна камера и още по-висока производителност. Потребителите ще могат да направят своя избор между Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ и Galaxy S26, като закупят желания модел с 512 GB памет на цената на 256 GB, a при модел Galaxy S26 Ultra 1ТВ получават 200 евро отстъпка от препоръчителната цена от доставчик. Елегантните смартфони се предлагат в разнообразни цветове – Виолетов Кобалт, Небесносиньо, Черно и Бяло.

Samsung Galaxy S26 Ultra поставя нов стандарт в премиум сегмента с първия по рода си вграден PrivacyDisplay – иновативна хардуерна технология, която динамично контролира ъгъла на видимост и защитава съдържанието на екрана като своеобразен протектор за поверителност. Най-тънкият Ultra модел досега – 7,9 мм, изработен с Armor Aluminum рамка, Corning® Gorilla® стъкло и IP68 защита, съчетава изискан дизайн и издръжливост. Новото технологично бижу на Samsung се захранва от персонализирания Snapdragon® 8 EliteGen 5 forGalaxy и предлага изключителна производителност, ускорени AI възможности, впечатляващ гейминг и поддържа бързо зареждане до 60W. Камерата с 200 MP сензор, ProVisualEngine и F1.4 бленда заснема забележителни детайли, а усъвършенстваната система за увеличение от 1x до 100x, подпомогната от AI Zoom, гарантира кристална яснота във всяка дистанция. Благодарение на ProScaler и mobileDigitalNaturalImageengine (mDNIe) SamsungGalaxy S26 Ultra предлага интелигентно премащабиране с качество до QHD+ на любимите кадри. Моделът се предлага във версии с 256 GB, 512 GB и 1 TB памет.

Иновативната серия Galaxy S26 представя и още два усъвършенствани модела – Galaxy S26 и Galaxy S26+. Те осигуряват мощна производителност и интелигентен изкуствен интелект, които подобряват ежедневната употреба. Разполагат с изтънчен и тънък дизайн, издръжлива батерия, подобрена система от камери и се предлагат с 12 GB RAM памет и две опции за място за съхранение: 256 GB или 512 GB.

Новото поколение безжични слушалки Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro идват с нови функции и дизайн с елегантно метално покритие, предлагащи удобно прилягане с оптимизиран контрол, както и нови подобрения в звука.

Повече подробности за дизайн, функции и цени, можете да откриете на technopolis.bg и в Technopolis app.