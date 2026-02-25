ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българската служба на Радио "Свободна Европа" спира работа

"Свободна Европа"

Българската служба на Радио "Свободна Европа" спира да работи заради проблеми с финансирането. Това съобщи в социалната мрежа "Екс" президентът на компанията Стив Капус.

Същото бъдеще очаква и службата на румънски език, става ясно от публикацията.

„Това решение не е взето лесно и е продиктувано предимно от продължаващите бюджетни предизвикателства. Гордеем се с непоколебимата и балансирана журналистика, която Svobodna Evropa и Europa Liberă România създават от завръщането си в България и Румъния през 2019 г., и сме благодарни на тези екипи за тяхната всеотдайност към аудиторията си – и към RFE/RL – през последните седем години", се посочва в позицията на Капус.

Унгарската редакция на "Свободна Европа" затвори врати през ноември 2025 г.

Радио „Свободна Европа" е международна нетърговска радиоразпръсквателна организация, която започва да работи след края на Втората световна война. Финансира се от правителството на САЩ, но работи с редакционна независимост.

Радио „Свободна Европа" изиграва важна роля за възхода на „демокрациите".

Основната мисия на радиото е да предоставя независима журналистика, разследвания и анализи в държави, където свободата на словото е ограничена или медийната среда е под силно политическо влияние. Медията излъчва и публикува съдържание на над 20 езика за аудитория в Източна Европа, Балканите, Русия, Кавказ, Централна Азия и Близкия изток.

От 1950 г. до 2004 г. излъчва предавания на български език. От началото на 2019 г. "Свободна Европа" беше възстановена като дигитална платформа за предоставяне на мултимедийно съдържание на български език.

