Сметката за ток на заведение в Русе скача от 1550 евро на 4 хил. евро

Рекордна сметка за ток от 1550 евро за декември, а след това и двойно по-голяма - 3937 евро за януари, плаща Милен от Русе, собственик на заведение от 15 години. По думите му за това време не е имал повече от 8,5 мегаватчаса максимална консумация, предния месец е била 7,5 мегаватчаса, а за януари - 8,6 мгвтч. Заведението е около 300 квадрата. Всичко е едно и също, няма допълнителни уреди, а има двойно потребление на ток.

Това разказа Милен по Нова телевизия. И даде още един пример - на негов познат с фабрика за мебели, чиято сметка също се е увеличила двойно от 10 хил. евро на 20 хил. евро. Как всички имат точно двойно потребление, пита Милен.

Силвия Маринова има заведение също, което основно работи петък и събота. За декември получава сметка от 260 евро при консумация 1191 киловатчаса, а през януари - 476 евро за 1873 киловатчаса. Готвя на газ. Реших да затворя заведението, казва Силвия.

Те са подали жалби до "Енерго-про", мислят да го направят и до КЕВР. А оттам казват, че всяка жалба ще се разглежда поотделно и ако се открие несъответствие, ще има компенсации. И обясняват, че за бизнес клиентите сметките за януари са по-високи и заради повишената цена на борсата.

Разчети на електроразпределителните дружества показват, че февруарските сметки ще излязат по-високи и от януарските. От "Енерго-про" отчитат прогнозен ръст от 8%, "Електрохолд" - с 4%, а EVN - средно с 6%.