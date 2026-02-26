ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Плевнелиев: Изборни промени не трябва да се ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22362541 www.24chasa.bg

Гърция с нов закон за дигитален регистър и глоби до 10 млн. евро за корупция

Бойка Атанасова, Атина

2932
Гръцкият парламент СНИМКА: Pixabay

Гръцкият парламент прие ключово законодателство, с което официално се създава Единен цифров регистър за наблюдение на случаи на корупция, като цели да осигури пълна прозрачност върху разследванията на държавно ниво.

Законът беше приет в сряда с мнозинство и беше подкрепен от Нова демокрация при принципно гласуване, докато опозиционните партии се противопоставиха.

Платформата, която е част от мащабната стратегия на Националния орган за прозрачност (NTA), ще функционира като централизирана база данни. В нея ще се съхранява пълната история на всеки случай – от първоначалния сигнал и полицейското разследване до прокурорските преписки и окончателните съдебни решения.

Властите ще имат достъп в реално време до хода на делата, което предотвратява тяхното „забравяне" или неоправдано забавяне в административните лабиринти. Данните ще бъдат достъпни за специализирани органи като прокуратурата за финансови престъпления и Европейската прокуратура (EPPO) при разследвания, свързани с европейски фондове.

Паралелно с регистъра, Гърция затяга обръча около бизнеса. Съгласно новите разпоредби на Министерството на правосъдието, юридическите лица вече носят наказателна отговорност за подкупи, като глобите за компании могат да достигнат до 10 милиона евро или двойния размер на годишния си оборот.

Компаниите, замесени в корупция, могат да получат пълна забрана за участие в обществени поръчки или дори окончателно прекратяване на дейността им.

Проектът е ключов елемент от Плана за възстановяване и устойчивост на страната.

Гръцкият парламент СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви