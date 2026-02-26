Гърция с нов закон за дигитален регистър и глоби до 10 млн. евро за корупция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият парламент прие ключово законодателство, с което официално се създава Единен цифров регистър за наблюдение на случаи на корупция, като цели да осигури пълна прозрачност върху разследванията на държавно ниво.

Законът беше приет в сряда с мнозинство и беше подкрепен от Нова демокрация при принципно гласуване, докато опозиционните партии се противопоставиха.

Платформата, която е част от мащабната стратегия на Националния орган за прозрачност (NTA), ще функционира като централизирана база данни. В нея ще се съхранява пълната история на всеки случай – от първоначалния сигнал и полицейското разследване до прокурорските преписки и окончателните съдебни решения.

Властите ще имат достъп в реално време до хода на делата, което предотвратява тяхното „забравяне" или неоправдано забавяне в административните лабиринти. Данните ще бъдат достъпни за специализирани органи като прокуратурата за финансови престъпления и Европейската прокуратура (EPPO) при разследвания, свързани с европейски фондове.

Паралелно с регистъра, Гърция затяга обръча около бизнеса. Съгласно новите разпоредби на Министерството на правосъдието, юридическите лица вече носят наказателна отговорност за подкупи, като глобите за компании могат да достигнат до 10 милиона евро или двойния размер на годишния си оборот.

Компаниите, замесени в корупция, могат да получат пълна забрана за участие в обществени поръчки или дори окончателно прекратяване на дейността им.

Проектът е ключов елемент от Плана за възстановяване и устойчивост на страната.