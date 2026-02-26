Брюксел натиска за 7 евро за кутия цигари в Гърция до 2028 г.

Пушачите в Гърция са изправени пред драстично поскъпване на тютюневите изделия през следващите три години. Причината е настояването на Европейската комисия за мащабна ревизия на акцизната политика, която предвижда скок на минималния акциз със 139%.

Според изчисления на гръцкото финансово министерство, цитирани от местните медии, ако предложението на ЕК бъде прието в сегашния му вид, цената на масовите марки цигари в Гърция ще скочи от средните 4.60–5.00 евро на близо 7.00 евро. Планът предвижда новите ставки да бъдат напълно въведени до 1 януари 2028 г.

Гръцките власти изразяват сериозни опасения, че подобно рязко увеличение ще има обратен ефект. Гърция традиционно е входна точка за нелегални тютюневи изделия и властите се опасяват, че цената от 7 евро ще подтикне потребителите към черния пазар. Акцизът върху нарязания тютюн може да нарасне с над 250%, което ще оскъпи значително и цигарите за ръчно свиване.

В рамките на заседанията на ЕКОФИН (Съветът на финансовите министри на ЕС), Гърция, заедно с други страни от Южна и Източна Европа, настоява за по-плавно въвеждане на промените. Към февруари 2026 г. се водят интензивни преговори за „смекчаване" на предложението до нива от около 4.00 евро минимален акциз на кутия, за да се избегне икономическият шок за гръцките потребители.

Гръцкият министър на финансите Кириакос Пиеракакис изрази официално опасенията на страната по време на последните срещи на ЕКОФИН.

Гърция остава една от страните с най-висок процент пушачи в ЕС (около 30%), което прави населението изключително чувствително към ценови скокове. Атина предупреждава, че рязкото оскъпяване ще обезсмисли успехите на страната в борбата с контрабандата през последното десетилетие. Границите с държави извън ЕС (като Турция и Албания) са критични точки за нелегален внос на тютюн. Гърция настоява за специфичен акциз на база тегло за новите продукти (вейп и нагреваем тютюн), вместо облагане на бройка, за да се защити местната индустрия.

Под натиска на Гърция, България, Италия и Румъния, предложената минимална ставка е намалена в новите работни проекти до около 4.00–4.30 евро на кутия (вместо първоначално планираните нива, които биха изстреляли цената директно на 7 евро). Очаква се финализиране на директивата през втората половина на 2027 г., когато самата Гърция ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Прогнозите са, че въпреки съпротивата, цените ще растат, но по-плавно.