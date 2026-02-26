Иван Христанов: Частни лица проверяват влизащата стока вместо държавата на Капитан Андреево

Имало надписване на суми при различни дейности, включително при обществени поръчки за строеж на канали на "Напоителни системи"

Частни структури извършват товаро-разтоварните дейности на Капитан Андреево вместо държавата. Те са първите, които отварят камионите с плодове и зеленчуци, които трябва да се проверят за качество, както и за нередовни практики или нелегални мигранти. Другата седмица ще отидем да проверим на място.

За това сигнализира служебният министър на земеделието Иван Христанов по Нова телевизия. Преди години пак при него гръмна скандала, че фирми изземват функциите на държавата при лабораторния контрол отново на Капитан Андреево. Сега отново имало сигнали, че държавната лаборатория се използва за рекет - искат се пари, за да минеш границата, без да те изследват.

Христанов вече открил и други нарушения, основно с надписване на суми за различни дейности. Например 3 хил. лв. на ден се давали за човек, за да брои умрели животни от епидемията от шарка през миналата година.

"През 2022 г. подадохме сигнал за инсенераторите, че поръчката за тези животни, които трябва да се изгарят, е дадена на фирми, свързвани с Таки. Това продължава. Тази дейност се плаща от държавата - транспорт, товарене. Но областната дирекция в Пловдив решава, че той като иска да си премести инсталацията в Пловдив, ще му платим и наем на площадка, както и багер - който струва по принцип около 900 евро на денонощие, ние му плащаме 2700 евро", разказа още служебният министър.

Започнахме работа и по по-големи случаи, например в "Напоителни системи", където има 2 обществени поръчки за ремонти на канали за 320 млн. лв. Например до Съединение се работи по един канал. едно извозване на пръст струва 85 хил. лв., а ние плащаме почти 2 млн. лв., твърди Христанов.

Относно държавната земя около Петрохан, продадена на символична цена на групата на Калушев, Христанов коментира, че според него процедурата се е случила много бързо - за по-малко от месец, и е подписана от министър, както се прави по принцип. Цената за 5 декара е малко под 5 хил. лв. Обърна внимание и на това, че когато министърът на вътрешните работи поискал повече информация по случая, прокуратурата му скочи. Земята е продадена много бързо - за по-малко от месец, министър е разпоредил да бъде продадена.

Относно 6-те кораба с огромни количества слънчоглед от Аржентина, които пътуват към нас, и има притеснения, че стоката не отговоря на европейските стандарти, Христанов каза, че вчера е пристигнал първият кораб, започнаха пробите. Преработвателните мощности на България са 4,5 млн. тона суровина, ние произвеждаме около 1/3 от това. Искаме да постигнем джентълменско споразумение между тях, че няма да се извиват ръцете на производителите и продукцията им да залежава.

Служебният министър бил шокиран от финансовите отчети на дружеството, управляващо "Магазини за хората". За миналата година имало 200 хил. лв. приходи и 250 хил. загуба, а за тази се очакват 37 млн. приходи, очаква се някаква печалба едва при 110-130 млн. лв. приходи. Днес ще изискам и месечните разбивки до 2030 г.. Работата на държавата не е да влиза на пазара. Никой не е постигнал с държавна интервенция по-ниски цени. Това са субсидирани цени.

Аз не съм свързан с ПП-ДБ, в служебния кабинет съм заради професионални качества. Всякакви упреци за политизиране са неуместни, нито веднъж не съм си споменал партията, на която съм лидер, коментира Христанов.