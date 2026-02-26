На 31 март изтича срока за отчет на партиите за 2025 г.

На 31 март 2026 г. (вторник) изтича крайният срок, в който политическите партии трябва да подадат в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г. Документите на хартиен и електронен носител се подават в сградата на одитната институция на следния адрес: гр. София, ул. „Антим I" № 17, ет. 6, стая 604, съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

Освен финансовите отчети за 2025 г., политическите партии трябва да предоставят и декларациите по образец, които съдържат списъци на физическите лица, направили дарения.

Линк към информация и образци на необходимите документи:

https://www.bulnao.government.bg/bg/kontrol-partii/obrazci-na-otcheti/informaciya-za-predstavyane-na-godishnite-finansovi-otcheti-na-politicheskite-partii-za-2025-g-pred-smetnata-palata/

Съгласно Закона за политическите партии, за неподаден се смята годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите.

Имуществена санкция в размер от 2556,46 евро до 5112,92 евро се налага на политическа партия, която не представи или не представи в срок финансов отчет и декларация. При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до провеждането на следващите избори за народни представители.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2025 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

В 6-месечен срок от изтичането на срока за предаване на годишните финансови отчети Сметната палата извършва одит за съответствие на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия; ползвали са предоставени им помещения - държавна или общинска собственост; участвали са в избори, ако такива са провеждани.