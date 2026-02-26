ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева подкрепи усилията на Йемен за...

Aston Martin уволнява 20% от работниците

Георги Луканов

[email protected]

1240
Настоящият кросоувър на Aston Martin - DBX. Снимкаа: Aston Martin

Aston Martin ще съкрати 20% от работната си сила поради налагането на допълнителните американски мита и слабото търсене в Китай. Главният изпълнителен директор Адриан Холмарк казва, че съкращенията ще спестят на компанията 40 милиона паунда.

В допълнение към уволнението на всеки пети в компанията, Aston Martin преразглежда и инвестиционната си стратегия. Петгодишният план за капиталови разходи е намален от 2 милиарда паунда на 1,7 милиарда чрез отлагане на инвестициите в разработването на електрически коли.

Въпреки мрачните новини, акциите на компанията поскъпнаха с близо 5% по време на търговията на борсата. Анализаторите отдават това на очакванията, че предприетите мерки ще помогнат за стабилизиране на финансовото състояние на компанията.

Миналата година беше една от най-нестабилните в последно време за световния пазар на луксозни автомобили, оплака се Адриан Холмарк.

