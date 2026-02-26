Измамници купиха от вдовица уникален Alfa Romeo за 10 евро

Миланската полиция разследва изчезването на един от 18-те произведени някога Alfa Romeo 33 Stradale. Уникалното купе, оценено на приблизително 30 милиона евро, е продадено само за 10 евро при мистериозни обстоятелства и след това е изнесено от страната.

Този изключително рядък спортен автомобил, построен между 1967 и 1969 г., е прекарал последните си години в специализирана работилница близо до Неапол. Собственикът на колата е бил известен френски колекционер, но след смъртта му, според италианските медии, вдовицата му е била подложена на психологически натиск и е била заплашвана с опустошителни съдебни дела.

В резултат на това колата е пререгистрирана на фиктивна компания. Официално Алфа Ромео е продадена само за 10 евро - сума, която повдига сериозни въпроси за наследниците. Те твърдят, че сделката е незаконна и подават жалба до прокуратурата в Милано.

Адвокатите на семейството казват, че след прехвърлянето, новосъздадена компания е отписала колата от регистрацията, е съобщила за загуба на регистрационните номера и е преместила Alfa Romeo в чужбина, за да прикрие следите си. Сега колата може да се намира навсякъде, което прави изключително трудно откриването ѝ извън Италия.

Наследниците са предложили награда от 100 000 евро за информация, водеща до откриването на рядката кола. Те са помолили всеки, който има информация или е забелязал колата, да се свърже с адвокати в Неапол и Милано. Като се има предвид, че в света има само 18 такива коли, скриването на 33 Stradale за дълго време ще бъде трудно.