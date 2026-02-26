Петролът поскъпна в азиатската търговия, след като вчера котировките останаха почти без промяна

Цените на петрола се повишиха слабо в азиатската търговия днес, докато инвеститорите преценяват дали разговорите между САЩ и Иран могат да предотвратят военен конфликт, който би застрашил доставките, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се търгуваха при 71,04 долара за барел, което е ръст от 19 цента или 0,3 на сто. Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 15 цента или 0,2 на сто до 65,57 долара за барел, пише БТА.

Въпреки че вчера Брент и американският сорт приключиха сесията почти без промяна, в понеделник Брент достигна най-високото си ценово равнище от 31 юли 2025 г., след като Вашингтон разположи военни сили в Близкия изток с цел да окаже натиск върху Иран за преговори по ядрената и балистичната му програма.

„Инвеститорите се фокусират върху това дали военен конфликт може да бъде избегнат в рамките на преговорите между САЩ и Иран“, заяви Тошитака Тазава, анализатор във „Фуджитоми секюритис“ (Fujitomi Securities.). По думите му дори при избухване на ограничени и краткотрайни военни действия цената на американския лек суров петрол вероятно временно ще надхвърли 70 долара за барел, преди да се върне в диапазона 60–65 долара. Продължителен конфликт би могъл да наруши доставките от Иран – третия по големина производител на суров петрол в рамките на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), както и от други износители от Близкия изток.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да проведат трети кръг от разговори с иранска делегация днес в Женева.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING) посочват, че изходът от ядрените преговори между САЩ и Иран ще бъде ключов за посоката на цените на петрола. Според тях конструктивно решение може постепенно да доведе до отпадане на рискова премия от около 10 долара за барел, която по тяхна оценка вече е калкулирана в цените. Ако разговорите се провалят, рискът от поскъпване ще се запази, но пазарът вероятно ще изчака по-ясни сигнали за мащаба на евентуални американски действия срещу Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп накратко изложи аргументите си за възможна атака срещу Иран в речта си за състоянието на Съюза във вторник, заявявайки, че няма да позволи на държава, която определя като най-големия спонсор на тероризма в света, да се сдобие с ядрено оръжие. Иранският външен министър Абас Арагчи от своя страна посочи, че споразумение със САЩ е „постижимо, но само ако дипломацията получи приоритет“.

Междувременно Саудитска Арабия увеличава добива и износа на петрол като част от резервен план, в случай че евентуален удар на САЩ срещу Иран наруши доставките от Близкия изток, съобщиха вчера двама източници, запознати с плана.

Форматът ОПЕК+, който включва държавите от ОПЕК и съюзници като Русия, вероятно ще обсъди увеличение на добива със 137 000 барела дневно през април, посочват трима източници, запознати с намеренията на групата. Това става на фона на подготовката за пиковото лятно търсене и подкрепата за цените, породена от напрежението между САЩ и членката на ОПЕК Иран.

Ограничение за по-сериозен ръст на цените оказват данните за запасите в САЩ. Според информация на Управлението за енергийна информация, публикувана вчера, запасите от суров петрол в страната са нараснали с 16 млн. барела през миналата седмица – най-голямото увеличение от три години и значително над прогнозата за ръст от 1,5 млн. барела в анкета на Ройтерс.