В Норвегия през януари са продадени само седем нови бензинови коли

Спадът в продажбите на бензин в Норвегия вече не е новина. През януари са регистрирани само седем нови бензинови коли, 29 хибрида и 98 дизела, докато са продадени над 2000 возила само с електрически мотор.

В продължение на години Норвегия прилага агресивна политика на стимули - освобождаване от данъци, по-ниски пътни такси, безплатно паркиране и развитие на мрежа за зареждане. Така електрическите автомобили са се превърнали в рационален, а не само в екологичен избор.

В по-големи страни като Германия, Франция или Италия преходът към електромобили върви по-бавно. Причината са по-високите цени на електрическите коли, недостатъчно развитата инфраструктура и премахването на някои субсидии. Въпреки това тенденцията е ясна: делът на бензиновите и дизеловите автомобили в общите продажби намалява година след година.

Анализът на данните от януари 2022 г. до януари 2026 г. ясно показва, че най-големите губещи са класическите бензинови и дизелови автомобили. През януари 2022 г. бензиновите коли са представлявали 37,6% от пазара на Европейския съюз, а в началото на 2026 г. делът им пада до едва 22%. Дизелът се представи още по-зле - от дял от 17,9% през януари 2022 г. той пада до 8,1% през 2026 г.

Най-големият печеливш от този преход обаче не са изцяло електрическите автомобили, а хибридите. Пазарният им дял се е увеличил от 23,7% през януари 2022 г. до цели 38,6% през януари 2026 г. Това увеличение с почти 15 процентни пункта е ясен показател, че европейските клиенти в момента имат най-голямо доверие в тази технология. Хибридите предлагат по-нисък разход на гориво и по-ниски емисии без необходимост от презареждане, което ги прави логичен избор за шофьорите, които все още не са готови да преминат към изцяло електрическо задвижване.

Изцяло електрическите автомобили обаче показват най-стабилен растеж. Техният дял се е увеличил от 8,6% през януари 2022 г. до 19,3% през януари 2026 г.